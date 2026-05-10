Barcelona bez szans na ten transfer. Bayern wygrał rywalizację

Anthony Gordon znalazł się na liście życzeń Barcelony przed nowym sezonem. Według "SPORT" skrzydłowy Newcastle United wzbudza jednak również ogromne zainteresowanie Bayernu Monachium.

Bayern ruszył po gwiazdę Premier League

Anthony Gordon jest jednym z piłkarzy obserwowanych przez Barcelonę w kontekście wzmocnienia lewego skrzydła. Klub szuka zawodnika, który pasowałby do pomysłu Hansiego Flicka i jednocześnie zapewnił odpowiednią jakość w ofensywie. Katalończycy analizują różne możliwości transferowe, ponieważ przyszłość Marcusa Rashforda wciąż pozostaje niepewna.

Barcelona docenia kilka elementów gry reprezentanta Anglii. Klub zwraca uwagę na jego dynamikę, agresję w pressingu oraz umiejętność gry jeden na jednego. Gordon ma również dobrze odnajdywać się w atakowaniu wolnych przestrzeni, co jest szczególnie cenione przez sztab szkoleniowy Dumy Katalonii.

Katalończycy nie są jednak jedynym klubem zainteresowanym skrzydłowym Newcastle United. Zawodnik znajduje się także na radarze Bayernu Monachium, Arsenalu, Chelsea oraz Liverpoolu. Najbardziej zdecydowane działania podjął dotąd mistrz Niemiec, który chce wyprzedzić konkurencję jeszcze przed rozpoczęciem letniego okna transferowego.

Według informacji przekazanych przez „SPORT” Bayern rozpoczął już rozmowy z Newcastle United w sprawie transferu zawodnika. Klub z Monachium traktuje ten ruch jako jeden z priorytetów na lato i uważa, że Gordon może stać się ważnym elementem zespołu. Problemem pozostają jednak oczekiwania finansowe angielskiego klubu. Newcastle ma oczekiwać około 75 milionów funtów, a Bayern uważa tę kwotę za zbyt wysoką. Negocjacje posuwają się naprzód i być może już w niedalekiej przyszłości zakończą się powodzeniem.