Barcelona wciąż chce Lewandowskiego! Wiemy, do kiedy zapadnie decyzja! [MECZ TYGODNIA]

Co dalej z Robertem Lewandowskim? To pytanie, które zadają sobie zarówno kibice Barcelony, jak i reprezentacji Polski. Przed El Clasico pozyskaliśmy nowe informacje w tej sprawie.

Zahavi w Barcelonie, czyli coś się dzieje

Skoro Pini Zahavi, agent Roberta Lewandowskiego, pojawił się w stolicy Katalonii, to znaczy, że coś się dzieje. Również w sprawie napastnika Barcelony, choć wiadomo, że Izraelczyk reprezentuje też między innymi Hansiego Flicka.

Tym razem rozmowy „objęły” również temat przyszłości Lewandowskiego co zresztą było oczywiste ze względu na nieubłaganie upływający kontrakt (kończy się po tym sezonie).

Co więc ustalił Zahavi z szefami Barcelony? Z naszych informacji wynika, że Barcelona po raz kolejny potwierdziła, że chce Roberta u siebie na kolejny sezon! Tak można usłyszeć w kuluarowych rozmowach z hiszpańskimi dziennikarzami będącymi blisko klubu.

Tylko liczb wciąż brakuje

Natomast, o czym informowali Tomasz Włodarczyk i Sebastian Staszewski, wciąż nie ma liczb, czyli wysokości nowego kontraktu. Pocieszające jest natomiast to, że w tym przypadku nie zanosi się na długą letnią sagę, bo według naszej wiedzy decyzja o tym co dalej z Lewandowskim ma zapaść już do końca tego miesiąca!

A co jeśli nie Barcelona? Od dawna w kuluarach słychać o Milanie, czy Juventusie, ale do nas docierają sygnały, że opcja gry w innym europejskim klubie jest w tym momencie bardzo mało prawdopodobna!

To może oznaczać na przykład wyjazd za Wielką Wodę, bo Chicago Fire wciąż mocno zabiega o usługi najlepszego strzelca w historii polskiej kadry. Ten temat również poruszał Staszewski. Można też zakładać, że jeśli tylko pójdzie sygnał, że Lewy byłby zainteresowany, to mocniej do gry wejdą Saudyjczycy.

W czerwcu przyjedzie na kadrę

Natomiast jeszcze jedna kwestia: co dalej z reprezentacją Polski? W tym momencie pewne jest to, że nie widzieliśmy jeszcze ostatniego meczu Roberta w kadrze. Jeżeli zostanie powołany, to stawi się na czerwcowe powołanie Jana Urbana. I też nie po to, żeby powiedzieć defintywnie „do widzenia”.

Tym bardziej, że w tym czasie PZPN chce jeszcze raz pożegnać i uhonorować Jacka Magierę. Nie jest to więc ani czas, ani miejsce na kolejne pożegnanie.

A co do dalszej przyszłości Lewandowskiego w kadrze, to jak już wspominano w różnych publikacjach, wpływ na to będzie miało to jaki klub Robert wybierze do kontynuowania kariery.

Wracając natomiast do Barcelony. Dziś wieczorem czeka nas El Clasico. Kto wie, być może ostatnie w karierze Lewandowskiego. A czy Polak zagra od początku?