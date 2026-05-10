Real Madryt szykuje rewolucję w szatni

Real Madryt może wkrótce zmienić sposób wyboru kapitanów drużyny. Według "AS" część piłkarzy uważa, że obecny system nie zapewnia zespołowi odpowiednich liderów.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aurelien Tchouameni i Vinicius Junior

Piłkarze Realu chcą nowego systemu wyboru kapitanów

Real Madryt od lat wybiera kapitanów na podstawie stażu w klubie. Funkcję liderów otrzymują zawodnicy z najdłuższym doświadczeniem w pierwszym zespole. W poprzednich latach taki model dobrze funkcjonował dzięki obecności takich piłkarzy jak Luka Modrić, Toni Kroos, Karim Benzema czy Cristiano Ronaldo.

Obecnie w szatni ma jednak pojawiać się coraz więcej głosów podważających ten sposób wyboru. Według doniesień część zawodników uważa, że obecni kapitanowie nie mają wystarczająco silnej pozycji oraz odpowiednich cech przywódczych. Wątpliwości nasiliły się po ostatnich konfliktach wewnątrz drużyny oraz słabych wynikach zespołu.

„AS” informuje, że szczególne napięcia miały dotyczyć Federico Valverde oraz Aureliena Tchouameniego. Problemy w szatni sprawiły, że kilku piłkarzy zaczęło domagać się nowego podejścia do wyboru liderów zespołu. Zawodnicy chcą głosowania, które pozwoliłoby drużynie samodzielnie ustalić kolejność kapitanów.

Piłkarze uważają, że funkcja kapitana powinna trafiać do naturalnych liderów, a nie wynikać wyłącznie ze stażu w klubie. Taki model stosuje między innymi Barcelona i właśnie to rozwiązanie ma podobać się części zawodników Realu Madryt.

Obecnie kapitanami Królewskich są Dani Carvajal, Federico Valverde, Vinicius Junior oraz Thibaut Courtois. Według medialnych doniesień nie wszyscy w szatni są jednak przekonani, że każdy z nich spełnia oczekiwania związane z rolą lidera. Władze klubu nie podjęły jeszcze decyzji w sprawie możliwych zmian, ale temat ma wywoływać coraz większe dyskusje wewnątrz drużyny.

