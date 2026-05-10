Real Madryt zmienia priorytety. Transfery schodzą na dalszy plan

Real Madryt zmaga się z jednym z największych kryzysów ostatnich lat. Według "AS" władze klubu bardziej niż na transferach skupiają się teraz na odbudowie atmosfery i wartości w szatni.

Na zdjęciu: Florentino Perez

Kryzys wstrząsnął szatnią Realu Madryt

Real Madryt drugi sezon z rzędu może zakończyć bez najważniejszych trofeów. Dla klubu tej skali jest to ogromny cios wizerunkowy i sportowy. Problemy na boisku mają jednak być tylko częścią znacznie poważniejszego kryzysu, który od miesięcy narasta wewnątrz drużyny.

Według informacji „AS” w szatni doszło do wielu napięć oraz konfliktów między zawodnikami. W mediach pojawiały się nawet doniesienia o poważnych kłótniach i braku szacunku wobec trenera. Atmosfera wokół zespołu ma być coraz trudniejsza, a klub obawia się dalszego pogarszania swojego wizerunku.

Florentino Perez oraz klubowe władze uznały, że obecna sytuacja wymaga zdecydowanej reakcji. Priorytetem przestało być wyłącznie budowanie nowego projektu sportowego i walka o kolejne transfery. Najważniejszym zadaniem stała się odbudowa charakteru drużyny oraz przywrócenie dyscypliny i odpowiednich relacji wewnątrz szatni.

W klubie panuje przekonanie, że obecny problem wykracza daleko poza kwestie sportowe. Real uważa, że drużyna straciła część swoich wartości oraz naturalnych liderów. Według doniesień jedynie dziewięciu piłkarzy obecnej kadry nie było zamieszanych w żadne konflikty lub wewnętrzne napięcia.

Władze Królewskich chcą także ograniczyć wycieki informacji z szatni, które w ostatnich tygodniach regularnie trafiały do mediów. Klub zamierza przede wszystkim poprawić relacje wewnątrz zespołu i odbudować autorytet w drużynie. Dopiero później Real Madryt ma wrócić do planowania wielkich transferów i zmian sportowych.

