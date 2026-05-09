Michele Di Gregorio może przenieść się do Premier League

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Newcastle United zagięło parol na Michele’a Di Gregorio

Michele Di Gregorio może opuścić Juventus w trakcie nadchodzącego letniego okienka transferowego. Turyński klub prowadzi bowiem zaawansowane rozmowy z Alissonem Beckerem, który miałby zostać nowym podstawowym bramkarzem ekipy Bianconerich. W związku z tym 28-letni włoski golkiper może poszukać regularnych występów poza stolicą Piemontu, ponieważ jego rola w zespole mogłaby znacząco się zmniejszyć. Sytuacja zawodnika zależy od dalszych ruchów Juventusu.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Ekrema Konura, jednym z kierunków dla Di Gregorio jest Premier League. Poważne zainteresowanie jego usługami wykazuje między innymi Newcastle United. Włodarze Srok poszukują na rynku klasowego golkipera, dlatego skierowali swój wzrok właśnie na bramkarza pochodzącego z Półwyspu Apenińskiego. Czas pokaże, czy reprezentant Włoch zdecyduje się na zmianę otoczenia i przenosiny z Allianz Stadium na St James’ Park.

Di Gregorio stoi między słupkami drużyny Starej Damy od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się do Turynu z Monzy. Początkowo grał w ekipie Bianconerich na zasadzie wypożyczenia, a następnie został wykupiony za łączną kwotę prawie 20 milionów euro. W obecnym sezonie rozegrał 35 meczów, wpuścił 34 gole oraz zachował 16 czystych kont. Obecna wartość rynkowa zawodnika wynosi 15 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 2029 roku.