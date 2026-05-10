Gwiazdor Lecha Poznań dostał zgodę na transfer. Może odejść już latem

Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Kozubal ze zgodą na odejście z Lecha

Lech Poznań jest o krok od wywalczenia mistrzostwa Polski. Dla Kolejorza będzie to drugi tytuł z rzędu. Obecnie wystarczy, że wygrają oni przynajmniej jeden mecz z dwóch do końca rozgrywek i będą mogli świętować. Niemniej wiadomo, że wygranie PKO Ekstraklasy to dopiero początek tego, co czeka zespół od nowej kampanii. Wszyscy bowiem liczą przede wszystkim na awans przynajmniej do Ligi Europy.

To nie będzie z pewnością łatwe, ale Lech ma wiele argumentów, aby udało się po latach przerwy znów wrócić do tych rozgrywek. Może w nich zabraknąć jednak Antoniego Kozubala, a przynajmniej w barwach ekipy z Wielkopolski. Według informacji Sebastiana Staszewskiego, które przekazał na kanale „Meczyki.pl”, Kozubal otrzymał zielone światło na transfer wychodzący z Lecha. Oznacza to, że już latem pomocnik może zmienić barwy.

Antoni Kozubal w tym sezonie rozegrał w sumie 50 spotkań, w których zdobył trzy gole oraz zaliczył dwie asysty. Na jego koncie łącznie jest blisko sto występów w koszulce Kolejorza. Wcześniej miał okazję bronić przez jakiś czas barw GKS-u Katowice. Serwis „Transfermarkt” wycenia 21-letniego młodzieżowego reprezentanta Polski na 5 milionów euro. Jego obecna umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

