„Nie widzę mariażu Kwiecień – Królewski”. Boniek wprost o przyszłości Wisły

11:44, 10. maja 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Polsat Sport

"Mówiąc zupełnie szczerze, ja nie widzę mariażu Kwiecień – Królewski" - powiedział Zbigniew Boniek na temat potencjalnego zaangażowania właściciela Wieczystej w Białą Gwiazdę w rozmowie z "Polsatem Sport".

Jarosław Królewski
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Boniek nie widzi dołączenia Kwietnia do Wisły Kraków

Wisła Kraków zapewniła sobie awans do PKO Ekstraklasy po kilku długich sezonach oczekiwania. Biała Gwiazda pokonała w piątkowy wieczór zespół Chrobrego Głogów i na dwie kolejki przed końcem rozgrywek może skupić się już tylko na wygraniu ligi. Wiadomo jednak, że powrót do elity będzie wiązać się z wieloma przetasowaniami w zespole.

Drużyna Mariusza Jopa potrzebuje bowiem wzmocnień, a te zapewnić mogłoby zaangażowanie Wojciecha Kwietnia w projekt Jarosława Królewskiego. Czołowy krakowski przedsiębiorca łączony z klubem jest regularnie, ale to w ostatnim czasie jest najgłośniej o potencjalnym dofinansowaniu Wisły. I choć wieli jest bardzo zadowolonych z takiego scenariusza, Zbigniew Boniek mówi wprost, że nie widzi takiego rozwiązania.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

– Mówiąc zupełnie szczerze, ja nie widzę mariażu Kwiecień – Królewski. Tak mi się wydaje, oczywiście, mogę się mylić i zaznaczę, że do żadnego z nich nic nie mam. To zupełnie inne osobowości, inni ludzie, zupełnie inne podejście do piłki. Można powiedzieć, że różni ich wszystko, a łączy tylko miłość do piłki – powiedział Zbigniew Boniek na temat potencjalnego częściowego przejęcia Wisły Kraków przez Wojciecha Kwietnia w rozmowie z „Polsatem Sport”.

Gratuluję Wiśle i koledze Królewskiemu awansu do Ekstraklasy. Jest właścicielem absolutnie nietypowym, innym niż pozostali. Pan Jarek deklaruje awans do Champions League w 2030 r. Mam nadzieję, że będę jeszcze wtedy żył w pełnym zdrowiu. Będę spokojnie czekał na ten awans za cztery lata – dodał.

Zobacz także: „To nie jest priorytet Roberta Lewandowskiego”