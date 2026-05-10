Wojciech Kwiecień coraz mocniej łączony z Wisłą Kraków

Wisła Kraków awansowała do Ekstraklasy, ale wokół klubu wciąż gorącym tematem jest ewentualne "wejście" do klubu Wojciecha Kwietnia. Głos w tej sprawie zabrał na kanale Meczyki.pl Sebastian Staszewski.

Na zdjęciu: Piłkarze Wisły

Wisła Kraków u progu sporych zmian

Wisła Kraków po kilku latach zapewniła sobie upragniony awans do Ekstraklasy, ale to nie jedyny temat, który w ostatnim czasie emocjonuje fanów Białej Gwiazdy. Dużo mówi się także o zmianach właścicielskich, a konkretniej, że mniejszościowym udziałowcem krakowskiego zespołu miałby zostać Wojciech Kwiecień. Sprawa ciągnie się tak naprawdę od lat, ale nigdy nie pojawiły się żadne konkrety.

Teraz znów zrobiło się gorąco w tej kwestii, choć nie padły żadne oficjalne deklaracje. Głos w tej sprawie zabrał też Sebastian Staszewski. – W Krakowie da się usłyszeć, że Wojciech Kwiecień ma olbrzymi apetyt, by być częścią Wisły Kraków. (…) Na ile miałem okazję go poznać, to nie mam wątpliwości, że to człowiek z Białą Gwiazdą w sercu. Zawsze chciał być w Wiśle – powiedział na kanale „Meczyki.pl.

– Informacja o Wojciechu Kwietniu i jego potencjalnym wejściu do Wisły to temat nr 1 w szatni Wieczystej. Piłkarze czują się trochę zostawieni w drodze do tego celu, jakim jest awans. Jest duża niepewność. Jeden z piłkarzy powiedział mi, że – tak na złości i na tym wkurzeniu – chcą awansować – dodał Staszewski.

Wieczysta Kraków jest obecnie trzecią drużyną Betclic 1 Ligi i wszystko wskazuje na to, że zagra w barażach o awans do Ekstraklasy. Sytuacja na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej może być więc bardzo gorąca w końcówce kampanii.

