Milik zebrał pochwały za mecz Juventus – Chelsea. Tak oceniły go włoskie media

Arkadiusz Milik zebrał pozytywne opinie za ostatni sparing Juventusu. W meczu z Chelsea ponownie wyszedł w wyjściowej jedenastce. Włoskie media pochwaliły przede wszystkim dwa aspekty jego gry.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik ponownie w pierwszym składzie Juventusu

Juventus jest na finiszu przygotowań do nowego sezonu. Podopieczni Luciano Spallettiego za dwa tygodnie rozpoczną rozgrywki ligowe. Zanim to nastąpi, mają do rozegrania jeszcze dwa sparingi z Interem Mediolan oraz Palermo. W środę (5 sierpnia) rywalizowali z Chelsea na stadionie Kai Tak Sports Park w Hongkongu. Mecz towarzyski zakończył się zwycięstwem Starej Damy po golu Edona Zhegrovy (1:0).

Z perspektywy polskiego kibica najważniejszy jest fakt, że po raz kolejny w wyjściowym składzie znalazł się Arkadiusz Milik. Napastnik nie strzelił bramki, ani nie zaliczył asysty, ale zagrał dobre spotkania, za co zebrał pochwały we włoskich mediach. Portal juventusnews24.com wyróżnił go za dobre rozegranie, utrzymywanie piłki i współpracę z kolegami z zespołu.

– W pierwszej połowie był momentami zbyt osamotniony. Gdy tylko ma okazję, dobrze uczestniczy w rozegraniu i potrafi utrzymać piłkę. Choć miał niewiele kontaktów z futbolówką, rozsądnie je wykorzystywał i dobrze współpracował z partnerami z zespołu – ocenił występ Arkadiusza Milika serwis juventusnews24.com.

Był to trzeci mecz towarzyski w trakcie przygotowań do sezonu, w którym wystąpił Milik. Wcześniej rozegrał czterdzieści pięć minut od początku w sparingu z Niceą oraz wszedł na nieco ponad pół godziny w rywalizacji z FC Basel.