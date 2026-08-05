Vinicius Junior odpowiedział na ofertę Realu Madryt. Kibice będą wściekli

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior odrzucił ofertę Realu Madryt

Vinicius Junior ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do końca czerwca przyszłego roku. Hiszpański gigant od wielu miesięcy stara się znaleźć porozumienie z jego agentami w sprawie przedłużenia umowy. Za każdym razem odbijają się od ściany, ponieważ otoczenie piłkarza i on sam nie zamierzają schodzić poniżej swoich oczekiwań finansowych. Kością niezgody nie jest tylko kwestia wynagrodzenia.

Rozchodzi się również o wysokość premii za podpis, a także prawa do wizerunku, które obecnie w 50% należą do klubu. Vinicius chce mieć pełną kontrolę nad swoim wizerunkiem, a także oczekuje premii za podpis na poziomie podobnym do wolnych zawodników.

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Najnowsza oferta, jeśli mowa o samym wynagrodzeniu miała wartość 110 milionów euro za pięć lat gry na Bernabeu (22 mln euro rocznie). Z informacji serwisu Cadena SER wynika, że piłkarz ją odrzucił. Oczekuje wyższej pensji na poziomie najlepiej opłacanego zawodnika w klubie, a także dwóch wcześniej wspomnianych rzeczy, czyli wysokiego bonusu za podpis i kontroli nad prawami do wizerunku.

Agent oraz reprezentant Brazylii w środę (5 sierpnia) stawili się w siedzibie klubu, aby odbyć kolejną serię rozmów dot. nowego kontraktu. Być może niedawne spotkanie przyniesie jakiś przełom. Na ten moment wydaje się jednak, że droga do porozumienia jest jeszcze daleka.