PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Martin Zubimendi celem Chelsea. Xabi Alonso chce gwiazdę Arsenalu

Chelsea ostro rozpycha się łokciami na rynku transferowym. Władze klubu z Londynu nie zakończyły jeszcze budowy składu na nowy sezon. Jak się okazuje, sam Xabi Alonso zgłosił swój cel transferowy. Z informacji przekazanych przez Simona Phillipsa dowiadujemy się, że szkoleniowiec The Blues chciałby mieć w swoim zespole Martina Zubimendiego z Arsenalu.

Reprezentant Hiszpanii odgrywa ważną rolę u Mikela Artety. Trudno spodziewać się, że Kanonierzy tak łatwo rozstaną się ze swoim kluczowym graczem. Chelsea będzie musiała sięgnąć głęboko do portfela, aby pozyskać mistrza świata. Obecnie jeszcze nie pojawiła się oferta na stole The Gunners, ale wkrótce może się to zmienić.

W przeszłości dochodziło już do transferów na linii Arsenal – Chelsea. Wrogie relacje nie miały wpływu na ruchy kadrowe obu zespołów. Martin Zubimendi może zatem podążyć drogą m.in. Ashleya Cole’a, który w przeszłości był bohaterem głośnej przeprowadzki między klubami z Londynu. Nadchodzące tygodnie zapowiadają się niezwykle gorąco dla reprezentanta Hiszpanii.

Martin Zubimendi dotychczas rozegrał 57 spotkań w koszulce Arsenalu. Wychowanek Realu Sociedad strzelił sześć goli, a także zaliczył trzy asysty.