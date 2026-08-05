PSG rusza po zawodnika z Premier League. Gigant oczekuje fortuny

Paris Saint-Germain jest zainteresowane pozyskaniem Malo Gusto z Chelsea. Ekrem Konur na łamach "The Sun" przekazał, że angielski klub oczekuje za francuskiego obrońcę 75 milionów funtów.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Malo Gusto na liście życzeń PSG

Paris Saint-Germain podczas letniego okna transferowego pożegnało się Goncalo Ramosa, który za 75 milionów euro przeniósł się do Milanu, Randala Kolo Muaniego. Francuski napastnik trafił do Juventusu za około 40 milionów euro, a Kang-in Lee zasilił szeregi Atletico Madryt w ramach transferu wartego 40 milionów euro.

Triumfator dwóch ostatnich edycji Ligi Mistrzów wciąż nie przeprowadził głośnego transferu przychodzącego. Niewykluczone jednak, że wkrótce się to zmieni. Na celowniku paryżan znalazł się Malo Gusto z Chelsea. Jak informuje „The Sun”, władze PSG analizują możliwość pozyskania 23-letniego Francuza.

We francuskim klubie uważają, że Gusto byłby idealnym kandydatem do zwiększenia rywalizacji na prawej stronie defensywy, gdzie podstawowym zawodnikiem pozostaje Achraf Hakimi. Zielone światło na przeprowadzenie transferu miał dać również szkoleniowiec Luis Enrique.

Chelsea jest gotowa wysłuchać ofert za swojego piłkarza, ale oczekuje za niego aż 75 milionów funtów. Pozycja Gusto na Stamford Bridge osłabła po sprowadzeniu Marco Palestry z Atalanty Bergamo. Włoski prawy obrońca ma odgrywać kluczową rolę w zespole prowadzonym przez Xabiego Alonso.

W czerwcu media informowały, że sytuację Gusto uważnie monitoruje również Manchester City. Prawy defensor dołączył do The Blues z Lyonu trzy lata temu. Od tamtej pory rozegrał 134 spotkania w barwach londyńskiego klubu.