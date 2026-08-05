Dusan Vlahović blisko nowego klubu. Jest potwierdzenie

Dusan Vlahović nie przedłużył kontraktu z Juventusem. Prezes Besiktasu potwierdził, że prowadzone są negocjacje z byłym napastnikiem Starej Damy.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Besiktas naciska na transfer Dusana Vlahovicia

Dusan Vlahović zakończył swoją przygodę z Juventusem. Serbski napastnik po ponad czterech latach spędzonych w Turynie rozstał się z włoskim gigantem i od początku lipca pozostaje bez klubu. Teraz jednym z najbardziej konkretnych kierunków dla 26-latka jest turecki Besiktas, który rozpoczął rozmowy.

Serb trafił do Juventusu w styczniu 2022 roku z Fiorentiny za około 85 milionów euro. W barwach Starej Damy rozegrał 168 spotkań, w których zdobył 68 bramek i zanotował 16 asyst. Kierownictwo Starej Damy próbował zatrzymać napastnika, ale nie znaleziono wspólnego języka w kwestii warunków nowego kontraktu.

Zainteresowanie reprezentantem Serbii potwierdził prezes Besiktasu Serdal Adali. – Pracujemy nad tym, rozmawiamy z Vlahoviciem – powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, cytowany przez Fabrizio Romano. Besiktas wcześniej był zainteresowany sprowadzeniem Mohameda Salaha, jednak nie był w stanie spełnić oczekiwań finansowych byłej gwiazdy Liverpoolu.

🚨⚪️⚫️ Besiktas keep working on Dusan Vlahović deal on a free transfer.



“We are working on it”, says president Serdar Adali. pic.twitter.com/Hg03ioBLS5 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Władze Besiktasu wierzą, że mają mocny argument w walce o napastnika. Jest nim trener Vincenzo Italiano, który doskonale zna Vlahovicia ze wspólnej pracy w Fiorentinie. Początkowo Vlahović zakładał, że po odejściu z Juventusu otrzyma propozycje od największych klubów. Serb miał być otwarty na transfer do Premier League, La Ligi lub 1. Bundesligi, a wśród potencjalnych kierunków pojawiała się nawet FC Barcelona.