Frederiksen zawieszony. Wiadomo, kto poprowadzi Lecha w meczu z Klaksvik

Lech Poznań w meczu z KI Klaksvik musi poradzić sobie bez Nielsa Frederiksena. Duńczyk na konferencji prasowej ujawnił, kto go zastąpi. Cytowany przez kkslech.com zdradził, że będzie to Andreas Hagen.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Andreas Hagen zastąpi Frederiksena w roli trenera Lecha Poznań

Lech Poznań przegrał dwumecz z Aarhus w 2. rundzie Ligi Mistrzów w kompromitujących okolicznościach. Mistrzowie Polski mieli trzy bramki zaliczki przed rewanżem, ale finalnie nie udało im się dowieźć zwycięstwa w dwumeczu. Przegrali w konkursie rzutów karnych. W efekcie pozostała im walka o Ligę Europy. W 3. rundzie eliminacji zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych.

Złą wiadomością jest fakt, że muszą poradzić sobie bez Nielsa Frederiksena. Duńczyk został zawieszony przez UEFA na jeden mecz. Powodem takiej decyzji jest fakt, że trener nie dopilnował regulaminu. Drużyna nie stawiła się o wyznaczonej godzinie w tunelu.

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W meczu z Klaksvik usiądzie na trybunach. Na konferencji prasowej ujawnił, kto zastąpi go na ławce trenerskiej. Będzie to Andreas Hagen, czyli jego asystent. Norweg dołączył do sztabu na początku lipca, zastępując Sindre Tjelmelanda, który przejął Molde FK.

– Nie mogę być na ławce, ani w pobliżu sztabu szkoleniowego. Nie mogę kontaktować się też z moimi asystentami. Mecz obejrzę na trybunie na górze lub w loży prezydenckiej. To się jeszcze okaże. Moje obowiązki przejmie Andreas Hagen, który cały czas pracuje z drużyną, wnosi coś do tego zespołu, dawniej był pierwszym trenerem. Poradzi sobie z zawodnikami, na dodatek potrafi na bieżąco analizować mecz i wie, czego potrzeba piłkarzom w danej chwili – powiedział Niels Frederiksen, cytowany przez serwis kkslech.com.

Hagen w przeszłości pracował samodzielnie jako trener Fredrikstad FK w latach 2024-2026. Norweską drużynę prowadził łącznie w 69 meczach, a jego bilans to 30 zwycięstw, 15 remisów i 24 porażki.