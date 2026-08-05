Milan pozbędzie się balastu? Kolejny klub włączył się do walki

15:46, 5. sierpnia 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Ekrem Konur

AC Milan tego lata ma zamiar rozstać się z Santiago Gimenezem. Meksykanin znajduje się na radarze Lazio, ale teraz do walki o transfer włączyło się również FC Porto - informuje Ekrem Konur.

Piłkarze Milanu
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Milanu

Santiago Gimenez wzbudził zainteresowanie FC Porto

AC Milan zimą zeszłego roku wydał ogromne pieniądze na transfer Santiago Gimenez. Na San Siro wiązano spore nadzieje z Meksykaninem, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała te oczekiwania. Napastnik kompletnie nie potrafił odnaleźć się we włoskim zespole, przez co znalazł się na liście transferowej. Ekrem Konur poinformował, że 25-latek znalazł się właśnie w kręgu zainteresowań FC Porto.

Portugalski gigant jednak będzie musiał stoczyć trudną walkę o Santiago Gimeneza. Reprezentant Meksyku znajduje się także na radarze Lazio. FC Porto natomiast poważnie podchodzi do tego tematu, a sam Francesco Farioli skontaktował się z otoczeniem zawodnika, aby omówić jego przyjście. Na ten moment jednak brakuje konkretów.

Wspomniane źródło zdradza, że FC Porto nie jest zainteresowane wykupem Santiago Gimeneza. Portugalczycy myślą wyłącznie o pozyskaniu napastnika na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. To oczywiście nie jest dobra wiadomość dla AC Milanu. Rossoneri chcieliby raz na zawsze zakończyć współpracę z reprezentantem Meksyku.

Santiago Gimenez do tej pory rozegrał 37 spotkań w koszulce AC Milanu. Napastnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia Meksykanina na 18 milionów euro.

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