Milik wreszcie wrócił do strzelania! Fantastyczne wykończenie

Arkadiusz Milik trafił do siatki w meczu towarzyskim z Palermo. To dla napastnika Juventusu pierwszy gol odkąd wrócił do gry po kontuzji i bardzo długiej przerwie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik zaimponował spokojem. Co za wykończenie

Arkadiusz Milik przygotowuje się z Juventusem do nowego sezonu. Luciano Spalletti daje mu grać w sparingach, co sugeruje, że widzi dla niego miejsce w drużynie. Podczas meczu towarzyskiego z Palermo pojawił się na murawie w drugiej połowie, zastępując Randala Kolo Muaniego. W końcówce cieszył się natomiast z bramki, która ustaliła wynik rywalizacji na 2-0 dla Starej Damy.

Milik otrzymał podanie od Manuela Locatelliego i popędził w stronę pola karnego. Następnie nawinął jednego z obrońców Palermo i z dużym spokojem uderzył obok bezradnego bramkarza. W tej sytuacji pokazał, że wciąż ma dużą jakość.

Arkadiusz Milik seals it with a rapid break to double Juve's advantage in Perth! 👏👏 pic.twitter.com/u9vHbvGvNc — 7Sport (@7Sport) August 11, 2026

Milik zdobył więc pierwszego gola po bardzo długiej przerwie. Do gry wrócił dopiero pod koniec minionego sezonu, kiedy to zaliczył dwa występy. Wcześniej pauzował z uwagi na problemy zdrowotne, które zaczęły się od kontuzji kolana, jeszcze przed Euro 2024.

Przyszłość Milika pozostaje niepewna, natomiast działania Spallettiego sugerują, że ten może kontynuować karierę w Turynie. Juventus pierwotnie planował się z nim rozstać, ale na dzisiaj nie ma za Polaka jakichkolwiek ofert.