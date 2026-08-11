Real Madryt rozważa sprzedaż pomocnika. Czeka na propozycje

Eduardo Camavinga może opuścić Real Madryt w letnim okienku transferowym. Jak podaje serwis The Athletic, hiszpański klub czeka na oferty za francuskiego pomocnika.

Nacho Hernandez / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Eduardo Camavinga może odejść z Realu Madryt

Real Madryt jest aktywny podczas obecnego letniego okienka transferowego. Przypomnijmy, że do zespołu Królewskich przenieśli się między innymi Marc Cucurella oraz Yan Diomande, natomiast szeregi hiszpańskiej ekipy opuścili chociażby Gonzalo Garcia czy Dani Carvajal. Niewykluczone, że przed zamknięciem rynku dojdzie jeszcze do kilku zmian w kadrze ekipy Los Galacticos.

Być może to nie koniec rozstań na Santiago Bernabeu. Jak podaje serwis „The Athletic”, Real Madryt rozważa bowiem sprzedaż Eduardo Camavingi i czeka na oferty za francuskiego pomocnika. Priorytetem 23-letniego zawodnika jest jednak pozostanie w drużynie Los Blancos.

Jeśli Jose Mourinho zakomunikuje mu, że nie będzie regularnie występował, może on jednak zmienić zdanie. Odejście etatowego reprezentanta Francji otworzyłoby Realowi drzwi do sprowadzenia nowego piłkarza do środka pola.

Camavinga, którego łączy się z Manchesterem United, PSG oraz Juventusem, trafił do stołecznego giganta latem 2021 roku ze Stade Rennes za 31 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 223 spotkania, zdobył 6 bramek i zanotował 11 asyst. Z zespołem Królewskich wywalczył między innymi dwie Ligi Mistrzów oraz dwa mistrzostwa Hiszpanii. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 50 milionów euro.