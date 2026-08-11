Kapitan Napoli wybrał swoją przyszłość. Jest przełom

Napoli zatrzyma swojego kapitana. Di Lorenzo już zdecydował
SSC Napoli zamierza zatrzymać Giovanniego Di Lorenzo na dłużej. Jak informuje Nicolo Schira na X, rozmowy dotyczące nowego kontraktu włoskiego obrońcy przebiegają bardzo dobrze, a ich finał może nastąpić już w najbliższych dniach.
Obecne działania klubu zmierzają do przedłużenia współpracy z kapitanem aż do 2029 roku. Klub z Serie A chce zapewnić sobie obecność jednego z najważniejszych zawodników zespołu na kolejne sezony, a sam Di Lorenzo również nie planuje zmiany otoczenia.
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Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza zawodnik wyraził chęć pozostania w ekipie ze Stadio Diego Armando Maradona do końca swojej kariery. To wyraźny sygnał, że 32-latek wiąże swoją przyszłość właśnie z neapolitańskim klubem.
Dla klubu z Neapolu to może być ważne posunięcie nie tylko pod względem sportowym. Di Lorenzo od lat pełni istotną rolę w zespole i jest jednym z symboli obecnego Napoli. Jego decyzja o pozostaniu może mieć również znaczenie dla stabilizacji drużyny w kolejnych sezonach.
Wszystko wskazuje więc na to, że historia Di Lorenzo i Napoli będzie miała jeszcze kilka rozdziałów. Co więcej, sam zawodnik chce, aby ostatni z nich był jednocześnie finałem jego piłkarskiej kariery.