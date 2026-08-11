Kapitan Napoli wybrał swoją przyszłość. Jest przełom

SSC Napoli jest blisko przedłużenia umowy z Giovannim Di Lorenzo. Kapitan ekipy z Serie A ma zostać w klubie do 2029 roku i chce zakończyć w Neapolu swoją karierę.

fot. Agostino Gemito / Alamy Na zdjęciu: Giovanni Di Loenzo

Napoli zatrzyma swojego kapitana. Di Lorenzo już zdecydował

SSC Napoli zamierza zatrzymać Giovanniego Di Lorenzo na dłużej. Jak informuje Nicolo Schira na X, rozmowy dotyczące nowego kontraktu włoskiego obrońcy przebiegają bardzo dobrze, a ich finał może nastąpić już w najbliższych dniach.

Obecne działania klubu zmierzają do przedłużenia współpracy z kapitanem aż do 2029 roku. Klub z Serie A chce zapewnić sobie obecność jednego z najważniejszych zawodników zespołu na kolejne sezony, a sam Di Lorenzo również nie planuje zmiany otoczenia.

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Według informacji przekazanych przez znanego dziennikarza zawodnik wyraził chęć pozostania w ekipie ze Stadio Diego Armando Maradona do końca swojej kariery. To wyraźny sygnał, że 32-latek wiąże swoją przyszłość właśnie z neapolitańskim klubem.

🚨 Excl. – #Napoli are planning Giovanni #DiLorenzo’s contract extension until 2029. Talks are progressing very well. GDL will stay at Napoli, where he wants to close his career. Expected the signing in the next days. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 11, 2026

Dla klubu z Neapolu to może być ważne posunięcie nie tylko pod względem sportowym. Di Lorenzo od lat pełni istotną rolę w zespole i jest jednym z symboli obecnego Napoli. Jego decyzja o pozostaniu może mieć również znaczenie dla stabilizacji drużyny w kolejnych sezonach.

Wszystko wskazuje więc na to, że historia Di Lorenzo i Napoli będzie miała jeszcze kilka rozdziałów. Co więcej, sam zawodnik chce, aby ostatni z nich był jednocześnie finałem jego piłkarskiej kariery.