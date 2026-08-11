PSG zakontraktuje nowego golkipera. Fabrizio Romano potwierdza

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Zion Suzuki

Zion Suzuki przechodzi do Paris Saint-Germain

Zion Suzuki zgodnie z przewidywaniami zmieni otoczenie podczas obecnego letniego okienka transferowego. 23-letni bramkarz podjął decyzję o spróbowaniu nowego wyzwania, tym samym opuszczając Parmę Calcio. O młodego golkipera zabiegało wielu europejskich gigantów, ale wiemy już, kto wygrał ten zacięty wyścig. Wszystko wskazuje na to, że reprezentant Japonii wkrótce rozpocznie nowy etap kariery w Paryżu.

Z najnowszych informacji przekazanych przez Fabrizio Romano wynika bowiem, iż Paris Saint-Germain ustaliło już wszystkie szczegóły pozyskania Suzukiego. Kwota tej transakcji ma wynieść 35 milionów euro. Matvey Safonov pozostanie jednak pierwszym bramkarzem PSG, dlatego niewykluczone, że Japończyk od razu uda się na wypożyczenie, aby regularnie występować. Jego potencjalną destynacją jest Juventus.

Suzuki reprezentował wyżej wspomnianą Parmę od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się tam z Sint-Truidense VV za około osiem milionów euro. Wcześniej był również łączony z Interem Mediolan, Arsenalem oraz Chelsea. W poprzedniej kampanii 23-latek rozegrał 22 mecze, stracił 30 bramek i zachował 6 czystych kont. Zdaniem portalu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa jest szacowna na około 30 milionów euro.