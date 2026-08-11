Cracovia stoi nad przepaścią? Możliwy przełom, prezes zabrał głos po rozmowach

Cracovia znajduje się w bardzo trudnym położeniu. Prezes Murat Colak stara się uspokoić kibiców. Ma za sobą rozmowy z właścicielem, po których potwierdził, że będą kontynuować współpracę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Murat Colak

Jest nadzieja dla Cracovii? Colak zabrał głos

Cracovia bardzo słabo weszła w nowy sezon, zdobywając w trzech meczach zaledwie trzy punkty. Trener Bartosz Grzelak wciąż czeka na swoje premierowe zwycięstwo w Ekstraklasie, na które się nie zapowiada. Zespół wygląda słabo, a do tego ma poważne braki jakościowe. Pasy na rynku transferowym pozostają bierne, czego powodem ma być strategia właściciela Roberta Platka, który nie zamierza dokładać do działalności prywatnych funduszy.

Miał to być zresztą powód potencjalnej rezygnacji prezesa Murata Colaka. Mateusz Borek twierdzi, że sytuacja w klubie jest bardzo ciężka i napięta. W poniedziałek odbyło się spotkanie działaczy Cracovii z kibicami, podczas którego ci nie usłyszeli wielu pozytywnych informacji.

Teraz o możliwym przełomie pisze sam Colak. Prezes Cracovii zdradził, że ma za sobą rozmowy z właścicielem oraz trenerem. Współpraca będzie kontynuowana – klub ma się teraz skupić na wzmocnieniach drużyny.

„W odniesieniu do próśb naszych kibiców podczas wczorajszego spotkania chciałbym przekazać, że odbyłem rozmowę z właścicielem Klubu, Robertem Platkiem, a także trenerem Bartoszem Grzelakiem. Udało nam się dojść do porozumienia i wspólnie pracujemy dalej. Przed nami jeszcze kilka ważnych ruchów w trwającym oknie transferowym, dlatego teraz skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej przygotować zespół do dalszej części sezonu. W najbliższym czasie Robert Platek udzieli wywiadu jednemu z największych polskich mediów, w którym opowie o swojej wizji oraz planach dotyczących Cracovii” – napisał Colak na portalu X.