Juventus skazany na Milika?! Na transfer się nie zapowiada

Arkadiusz Milik już wyzdrowiał i przygotowuje się z Juventusem do sezonu. Klub wciąż chciałby go pożegnać, ale na transfer się nie zapowiada. Romeo Agresti ujawnił, że Polak nie ma żadnych ofert.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik bez ofert. Juventus nie ma innych opcji

Arkadiusz Milik jest zdrowy i przygotowuje się do przyszłego sezonu. To bardzo dobre wieści, bowiem napastnik od ponad dwóch lat ma problemy z powrotem na boisko. Podczas meczu towarzyskiego przed Euro 2024 nabawił się kontuzji kolana, po której następowały różne komplikacje. Do gry wrócił pod koniec minionego sezonu, lecz po zaledwie dwóch występów znów wypadł z powodu urazu i już więcej nie zagrał.

Na ten moment Polak jest w pełni dysponowany, a Luciano Spalletti korzysta z niego podczas sparingów Starej Damy. Przyszłość Milika była tematem wielu dywagacji na przestrzeni ostatnich miesięcy – Juventus miał już nawet przesądzić o jego odejściu, choć na takowe się nie zapowiada. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Romeo Agresti.

Zdaniem dziennikarza Juventus najprawdopodobniej nie pozbędzie się tego lata Milika. Nie chodzi o zmianę planów, a brak ofert i konkretnego zainteresowania jego usługami. Napastnik ma ważny kontrakt do 2027 roku, więc klub zwyczajnie będzie z niego korzystał, jeśli nie uda się go sprzedać.

Turyńczycy liczą natomiast na odejście Jonathana Davida. Po wykupieniu Randala Kolo Muaniego wstrzymano prace nad pozyskaniem kolejnego napastnika właśnie do czasu, aż Kanadyjczyk zostanie sprzedany. Milik w przyszłym sezonie może być jednym z trzech snajperów, walczących o miejsce w składzie włoskiego giganta.