Te mecze 1. rundy STS Pucharu Polski zobaczymy w TV! Jest wybór

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: STS Puchar Polski

Znamy telewizyjne mecze 1. rundy STS Pucharu Polski

Rozgrywki STS Pucharu Polski już od lat elektryzują kibiców w całej Polsce. Po tym, jak udało się im przywrócić odpowiedni prestiż, a zwycięstwo w finale pozwala na grę w eliminacjach Ligi Europy, każdy chce wygrać. Trudno się jednak dziwić, bowiem mowa o turnieju, który zwykło się nazywać zmaganiami tysiąca drużyn.

Tylko część z nich dotarła na poziom 1. rundy STS Pucharu Polski. Podczas ostatniego losowania poznaliśmy wszystkie pary, a teraz wiemy, które mecze będą transmitowane przez TVP Sport, a więc oficjalnego nadawcę rozgrywek. Oto pełna lista udostępniona przez organizatora pucharowych zmagań.

Korona II Kielce – Radomiak Radom (1 września 2026, 14:30, TVP Sport)

Avia Świdnik – Wieczysta Kraków (3 września 2026, 14:30, TVP Sport)

Lechia Zielona Góra – Ruch Chorzów

Górnik Polkowice – Polonia Warszawa

Chemik Moderator Bydgoszcz – Piast Gliwice

Beskid Andrychów – Śląsk II Wrocław

Kluczevia Stargard – Pogoń Siedlce

Wigry Suwałki – Bruk-Bet Termalica Nieciecza

Wikęd Luzino – Wisła Płock (2 września 2026, 14:30, TVP Sport)

Wisła II Płock – Puszcza Niepołomice

MKS Kluczbork – Lechia Gdańsk

Widzew II Łódź – Polonia Bytom

Sokół Ostróda – Sokół Kleczew

Polonia Środa Wielkopolska – Sandecja Nowy Sącz

Siarka Tarnobrzeg – Zagłębie Lubin

Górnik II Zabrze – Olimpia Grudziądz

Widzew Łódź – Korona Kielce (2 września 2026, 20:30, TVP Sport)

Motor Lublin – Legia Warszawa (1 września 2026, 20:30, TVP Sport)

Znicz Pruszków – Cracovia (2 września 2026, 17:30, TVP Sport)

Odra Opole – Wisła Kraków (1 września 2026, 17:30, TVP Sport)

Górnik Łęczna – Stal Mielec

Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin (4 września 2026, 20:30, TVP Sport)

Stal Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała

Podhale Nowy Targ – Pogoń Grodzisk Mazowiecki

GKS Tychy – ŁKS Łódź (3 września 2026, 17:30, TVP Sport)

Miedź Legnica – Chrobry Głogów

Resovia Rzeszów – Arka Gdynia