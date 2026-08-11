Te mecze 1. rundy STS Pucharu Polski zobaczymy w TV! Jest wybór

Znamy telewizyjne mecze 1. rundy STS Pucharu Polski
Rozgrywki STS Pucharu Polski już od lat elektryzują kibiców w całej Polsce. Po tym, jak udało się im przywrócić odpowiedni prestiż, a zwycięstwo w finale pozwala na grę w eliminacjach Ligi Europy, każdy chce wygrać. Trudno się jednak dziwić, bowiem mowa o turnieju, który zwykło się nazywać zmaganiami tysiąca drużyn.
Tylko część z nich dotarła na poziom 1. rundy STS Pucharu Polski. Podczas ostatniego losowania poznaliśmy wszystkie pary, a teraz wiemy, które mecze będą transmitowane przez TVP Sport, a więc oficjalnego nadawcę rozgrywek. Oto pełna lista udostępniona przez organizatora pucharowych zmagań.
Korona II Kielce – Radomiak Radom (1 września 2026, 14:30, TVP Sport)
Avia Świdnik – Wieczysta Kraków (3 września 2026, 14:30, TVP Sport)
Lechia Zielona Góra – Ruch Chorzów
Górnik Polkowice – Polonia Warszawa
Chemik Moderator Bydgoszcz – Piast Gliwice
Beskid Andrychów – Śląsk II Wrocław
Kluczevia Stargard – Pogoń Siedlce
Wigry Suwałki – Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Wikęd Luzino – Wisła Płock (2 września 2026, 14:30, TVP Sport)
Wisła II Płock – Puszcza Niepołomice
MKS Kluczbork – Lechia Gdańsk
Widzew II Łódź – Polonia Bytom
Sokół Ostróda – Sokół Kleczew
Polonia Środa Wielkopolska – Sandecja Nowy Sącz
Siarka Tarnobrzeg – Zagłębie Lubin
Górnik II Zabrze – Olimpia Grudziądz
Widzew Łódź – Korona Kielce (2 września 2026, 20:30, TVP Sport)
Motor Lublin – Legia Warszawa (1 września 2026, 20:30, TVP Sport)
Znicz Pruszków – Cracovia (2 września 2026, 17:30, TVP Sport)
Odra Opole – Wisła Kraków (1 września 2026, 17:30, TVP Sport)
Górnik Łęczna – Stal Mielec
Śląsk Wrocław – Pogoń Szczecin (4 września 2026, 20:30, TVP Sport)
Stal Rzeszów – Podbeskidzie Bielsko-Biała
Podhale Nowy Targ – Pogoń Grodzisk Mazowiecki
GKS Tychy – ŁKS Łódź (3 września 2026, 17:30, TVP Sport)
Miedź Legnica – Chrobry Głogów
Resovia Rzeszów – Arka Gdynia