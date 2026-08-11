FC Barcelona podjęła decyzję w sprawie napastnika. Padła jasna deklaracja

12:08, 11. sierpnia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Sport.es

FC Barcelona poszukuje klasycznego napastnika. Dziennik "Sport" poinformował, że w planach Dumy Katalonii nie widnieje Lautaro Martinez z Interu Mediolan.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
ANTONIO MARTIN / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Nie ma tematu Lautaro Martineza w Barcelonie

FC Barcelona pracuje nad pozyskaniem nowego napastnika. Priorytetem katalońskiego klubu pozostaje Julian Alvarez z Atletico Madryt, choć w ostatnich godzinach pojawiły się informacje, że alternatywą dla Argentyńczyka może być Lautaro Martinez.

Doniesienia dotyczące napastnika Interu Mediolan szybko zostały jednak zdementowane przez dziennik „Sport”. Przedstawiciele mistrza Hiszpanii nie kontaktowali się tego lata z otoczeniem Martineza i nie prowadzą rozmów w sprawie jego transferu. 28-latek jest związany z włoskim gigantem od 2018 roku. W zeszłym sezonie Serie A zdobył 17 bramek w 30 meczach.

Tym samym sytuacja jest jasna. Duma Katalonii nadal koncentruje się przede wszystkim na pozyskaniu Alvareza. Napastnik ma być zainteresowany przeprowadzką na Camp Nou, lecz władze Rojiblancos pozostają nieugięte. 26-latek jest gotowy naciskać na zmianę klubu. To może mieć istotne znaczenie w dalszej części negocjacji.

Hansi Flick jasno zakomunikował, że chce mieć do dyspozycji klasycznego napastnika. W ostatnich latach w tej roli sprawdzał się Robert Lewandowski, lecz po wygaśnięciu kontraktu przeniósł się do Chicago Fire. Deco nie ma przygotowanego planu awaryjnego, analizuje rynek i bierze pod uwagę różne profile zawodników. Na razie jednak wszystkie drogi prowadzą do Alvareza.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości