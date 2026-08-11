Juventus wygrał batalię o defensora. Manchester United obejdzie się smakiem

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Jhon Lucumi blisko transferu do Juventusu

Juventus Turyn jest o krok od pozyskania Jhona Lucumiego z Bologni. Kolumbijski obrońca był również celem transferowym Manchesteru United, ale wszystko wskazuje na to, że to włoski klub wygrał walkę. Według najnowszych informacji Goal.com, zawodnik uzgodnił już warunki pięcioletniego kontraktu.

Lucumi od dłuższego czasu znajdował się na radarze kilku klubów. 28-letni defensor wyróżniał się w barwach Bologni w Serie A. W minionym sezonie ligowym uzbierał 29 występów, w których strzelił jednego gola i obejrzał pięć żółtych kartek. Kolumbijczyk będzie kontynuował karierę we Włoszech.

Do uzgodnienia pozostały szczegóły pomiędzy klubami. Juventus jest gotowy zapłacić Bologni około 20 milionów euro, do czego mogą zostać doliczone dodatkowe bonusy. Co ciekawe, wcześniej Lucumi miał już odrzucić możliwość transferu do Como, które pod wodzą Cesca Fabregasa szykuje się do rywalizacji w Lidze Mistrzów.

🚨 Juventus are closing in on a deal to sign Manchester United target Jhon Lucumi from Bologna.



The defender has agreed personal terms on a five-year contract, with the transfer expected to be completed within hours.



Juventus are prepared to pay €20m plus achievable add-ons… pic.twitter.com/1foaaG9nLZ — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2026

Reprezentant Kolumbii do Bologni dołączył w sezonie 2022/2023 z KRC Genk. Łącznie na poziomie włoskiej ekstraklasy Lucumi rozegrał 123 mecze. Z włoskim klubem w ostatnich dwóch sezonach mógł się pokazać zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Lidze Europy. Teraz ma pełnić ważną rolę w środku linii defensywnej zespołu Luciano Spallettiego.