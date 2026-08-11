Gwiazdor Wisły Płock poważnie kontuzjowany. Wisła Kraków zaoferowała pomoc

Wisła Płock przekazała, że Dani Pacheco zwichnął bark i będzie pauzować trzy miesiące. Pomoc i doświadczenie z leczenia podobnego urazu zaoferowała Wisła Kraków.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dani Pacheco

Wisła Kraków oferuje pomoc graczowi Wisły Płock

Wisła Płock dość przyzwoicie, a może nawet dobrze, rozpoczęła nowy sezon PKO Ekstraklasy. Gracze Adama Majewskiego po trzech kolejkach mają cztery punkty, a mierzyli się przecież z bardzo mocnymi rywalami (Raków, Widzew oraz Wisła Kraków). To właśnie w tym ostatnim starciu z Białą Gwiazdą poważnej kontuzji nabawił się Dani Pacheco.

Jak przekazał zespół Nafciarzy w oficjalnym komunikacie, po przeprowadzeniu badań u pomocnika zdiagnozowano zwichnięcie barku, a jego przerwa w grze szacowana jest na około 3 miesiące. To oznacza, że Wisła zostaje bez swojego lidera na długi czas. Niemniej co ważne i warte docenienia, pomoc zaoferowała Wisła Kraków, która ma doświadczenie z leczenia podobnego urazu u Angela Rodado.

– Angel Rodado (oznaczył zawodnika), myślę, ze warto porozmawiać z zawodnikiem, przekazać całe doświadczenie w związku z Twoją kontuzją i opinie naszych lekarzy oraz sam proces – napisał Jarosław Królewski na platformie X (dawniej Twitter) w odpowiedzi na informacje o kontuzji Hiszpana.

Dani Pacheco w bieżącym sezonie rozegrał trzy mecze, w których zanotował jedną asystę. Łącznie dla Wisły Płock ma on 69 występów i pięć trafień oraz 12 ostatnich podań. Na poziomie PKO Ekstraklasy ten 35-letni pomocnik wystąpił 96 razy.

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