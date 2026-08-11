Legia Warszawa wciąż aktywnie pracuje na rynku transferowym. Wojskowi mogą pozyskać jeszcze jednego zawodnika. Marek Papszun życzy sobie w drużynie nowego środkowego defensora - donosi Tomasz Włodarczyk z redakcji "Meczyki".

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun chce nowego defensora w Legii Warszawa

Legia Warszawa nie zamierza jeszcze kończyć pracy nad budową kadry na ten sezon. Stołeczny klub może w najbliższym czasie dokonać kolejnego wzmocnienia, a tym razem chodzi o formację defensywną. Tomasz Włodarczyk z redakcji „Meczyki” przekazuje, że Wojskowi pracują nad transferem środkowego obrońcy.

Pozyskanie nowego defensora ma być przede wszystkim życzeniem Marka Papszuna. Szkoleniowiec Legii Warszawa chce mieć większe możliwości w zestawieniu środka obrony i liczy na jeszcze jedno wzmocnienie tej pozycji. Klub analizuje więc dostępne na rynku opcje.

Na ten moment nie wiadomo jednak, kto dokładnie może trafić na Łazienkowską. Legia Warszawa musi jeszcze znaleźć odpowiedniego zawodnika i ustalić warunki potencjalnej transakcji. Niewykluczone, że w najbliższych dniach pojawią się nowe informacje w tej sprawie, ponieważ stołeczny klub pozostaje aktywny na rynku transferowym.

Legia Warszawa najbliższy mecz rozegra już w piątek. Przeciwnikiem podopiecznych Marka Papszuna będzie Radomiak Radom. Spotkanie zostanie rozegrane na Łazienkowskiej.