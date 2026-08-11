Nicola Zalewski wzbudził zainteresowanie wielkiego klubu

12:23, 11. sierpnia 2026 13:09, 11. sierpnia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Marco Ramiccia

Nicola Zalewski może opuścić Atalantę Bergamo w letnim okienku transferowym. Pozyskanie reprezentanta Polski sonduje AC Milan - donosi Marco Ramiccia.

Nicola Zalewski
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Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

AC Milan monitoruje sytuację Nicoli Zalewskiego

Nicola Zalewski w ostatnich latach dość często zmieniał kluby, a według najnowszych medialnych doniesień 24-letni lewy pomocnik podczas aktualnego letniego okienka transferowego może ponownie poszukać szczęścia gdzie indziej. Reprezentant Polski występuje obecnie w Atalancie Bergamo, ale po przejęciu zespołu przez Maurizio Sarriego nie jest już tak ważnym zawodnikiem drużyny Orobicich.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Marco Ramiccia, niepewną przyszłość Zalewskiego na Stadio Atleti Azzurri d’Italia może wykorzystać AC Milan. Gigant z Lombardii poszukuje nowego zawodnika na lewą flankę, dlatego zainteresował się polskim piłkarzem. Wartość rynkowa wychowanka Romy wynosi około 20 milionów euro, więc jego sprowadzenie wiązałoby się z podobną opłatą.

Mierzący 175 centymetrów wahadłowy przywdziewa koszulkę Atalanty od sierpnia 2025 roku, kiedy przeprowadził się tam z Interu za 17,5 miliona euro. Ewentualne przenosiny do Milanu byłyby dla niego powrotem do Mediolanu, choć tym razem grałby jednak w barwach ekipy z czerwono-czarnej części miasta. W poprzedniej kampanii Zalewski rozegrał 42 mecze, zdobył dwie bramki i zanotował siedem asyst.

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