Tomori zaliczy powrót do Premier League? Stoper ma trzy opcje

Fikayo Tomori może rozstać się z Milanem i wrócić do Premier League. Jak podaje Quotidiano Sportivo, zainteresowanie 28-letnim stoperem wykazują Liverpool, Newcastle United oraz Coventry City.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fikayo Tomori

Liverpool, Newcastle i Coventry chcą Fikayo Tomoriego

Fikayo Tomori od kilku lat występuje w Serie A, przywdziewając koszulkę tamtejszego Milanu. Niewykluczone jednak, że 28-letni stoper podczas obecnego letniego okienka transferowego rozstanie się z włoskim zespołem. W mediach coraz więcej mówi się bowiem o ewentualnym powrocie angielskiego defensora do Premier League, gdzie wcześniej reprezentował on barwy Chelsea.

Jak podaje serwis „Quotidiano Sportivo”, chrapkę na sprowadzenie Tomoriego mają Liverpool, Newcastle United oraz Coventry City. Najciekawszym rozwiązaniem dla piłkarza byłby zapewne transfer na Anfield Road, choć tam nie mógłby liczyć na pewne miejsce w podstawowym składzie. Czas pokaże, czy mierzący 185 centymetrów obrońca wybierze ofertę któregoś z wymienionych klubów.

Fikayo Tomori reprezentuje ekipę Rossonerich od stycznia 2021 roku. Początkowo trafił na San Siro na zasadzie wypożyczenia z wyżej wspomnianej Chelsea, a kilka miesięcy później został wykupiony za ponad 35 milionów euro. Do tej pory rozegrał dla Milanu dokładnie 214 spotkań, zdobył siedem bramek i zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia angielskiego stopera na około 20 milionów euro.