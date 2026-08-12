Milik strzela dla Juventusu. Włosi zachwyceni

Arkadiusz Milik przełamał się w barwach Juventusu, strzelając gola w sparingu przeciwko Palermo. Włoska prasa była zachwycona występem Polaka. "Kiedy jest zdrowy, pokazuje swoją jakość" - cytuje włoskich dziennikarzy serwis WP SportoweFakty.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik wychwalany we Włoszech. Dobry znak przed startem sezonu

Arkadiusz Milik ma za sobą udany okres przygotowawczy w Juventusie. Reprezentant Polski rozegrał cztery z sześciu sparingów, z czego dwa mecze rozpoczął w wyjściowej jedenastce. Na koniec przygotowań w rywalizacji z Palermo udało mu się nawet strzelić gola. Było to pierwsze trafienie 32-latka od ponad 800 dni. Nic więc dziwnego, że włoska prasa poświęciła mu dużo uwagi.

Sparing z Palermo był dobrym znakiem przed nadchodzącym sezonem Serie A. Dziennikarze serwisu Sportmediaset, cytowani przez WP SportoweFakty, zauważyli, że w końcu było widać przebłyski zawodnika, jakim Milik był w przeszłości. Z kolei redaktorzy Tuttomercato dodali, że gdy tylko Polak jest zdrowy, zawsze pokazuje swoją jakość.

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– Wreszcie można dostrzec przebłyski zawodnika, którym kiedyś był. W jego grze pojawia się kilka przemyślanych zagrań, które mają konkretny cel i przynoszą pożytek drużynie. Na koniec przychodzi też gol – strzelony prawą nogą po bardzo ładnej indywidualnej akcji – napisał serwis Sportmediaset.

– Kiedy jest zdrowy, pokazuje swoją jakość. Najpierw jest bliski zdobycia bramki, a następnie w końcówce strzela gola na 2:0 po indywidualnej akcji. To jego pierwsze trafienie od 813 dni – ocenił portal Tuttomercato.

– Wreszcie. To ważny, wyraźny sygnał i ogromna radość dla całej społeczności Juventusu. Wchodzi na boisko z wielką ochotą do gry i determinacją (…) Po podaniu Locatellego popisuje się indywidualną akcją, dzięki której po bardzo długiej przerwie znów może cieszyć się ze zdobytej bramki. Czy może stać się dodatkową bronią w arsenale Spallettiego? – pisze serwis Calciomercato.

Juventus rozpocznie sezon w niedzielę (23 sierpnia) od wyjazdowego meczu z Frosinone. Pierwsze domowe starcie odbędzie się w sobotę (29 sierpnia), a rywalem Starej Damy będzie Parma.