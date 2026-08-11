Juventus aktywnie pracuje na rynku transferowym i może przeprowadzić wkrótce głośne wzmocnienie. Na celowniku Starej Damy znalazł się Gabriel Martinelli z Arsenalu - donosi Ekrem Konur.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Gabriel Martinelli wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus aktywnie pracuje nad wzmocnieniem ofensywy i rozważa sprowadzenie zawodnika prosto z Premier League. Tym razem na radarze Starej Damy znalazł się Gabriel Martinelli z Arsenalu. Ekrem Konur przekazuje, że Brazylijczyk może tego lata rzeczywiście opuścić Londyn, a klub z Turynu jest zainteresowany jego sytuacją.

Arsenal jest gotowy wysłuchać ofert za swojego skrzydłowego i wycenia go na około 63,5 miliona euro. Juventus nie planuje jednak wydawać takiej kwoty na transfer definitywny. Włoski klub zdecydowanie bardziej skłania się ku wypożyczeniu Gabriela Martinellego, co mogłoby być dla niego szansą na rozpoczęcie nowego etapu kariery.

Stara Dama nie jest przy tym jedynym klubem zainteresowanym Brazylijczykiem. W grze pozostają również Galatasaray oraz AS Roma. Turecki zespół traktuje Gabriela Martinellego jako opcję rezerwową i dysponuje budżetem w wysokości około 46,5 miliona euro, natomiast Roma zamierza przede wszystkim negocjować warunki i spróbować sprowadzić zawodnika za niższą kwotę.

Gabriel Martinelli dotychczas rozegrał 278 spotkań w koszulce Arsenalu. Udało mu się zgromadzić na koncie aż 62 trafienia, a także zaliczył 36 asyst.