SSC Napoli wkrótce może wzmocnić środek pola. O krok od przeprowadzki na południe Italii jest Constantino Favasuli. Transfer piłkarza drugoligowego Catanzaro jest już na końcowym etapie - informuje "Sky Sport".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Napoli

Constantino Favasuli jedną nogą w SSC Napoli

SSC Napoli jest o krok od sfinalizowania kolejnego letniego wzmocnienia. Na południe Włoch ma trafić Costantino Favasuli z drugoligowego Catanzaro na zasadzie transferu definitywnego. Cała operacja znajduje się już na końcowym etapie. „Sky Sport” informuje, że Azzurri pracują nad dopięciem ostatnich szczegółów.

Constantino Favasuli ma za sobą bardzo udany sezon w barwach Catanzaro na poziomie Serie B. 20-latek należał do wyróżniających się zawodników swojego zespołu, dzięki czemu zapracował na zainteresowanie ze strony mocniejszych klubów. Teraz może otrzymać szansę na kolejny krok w swojej karierze.

Dobra forma młodego Włocha została również dostrzeżona przez sztab reprezentacji. Constantino Favasuli otrzymał powołanie na mecze towarzyskie i zadebiutował w seniorskiej kadrze podczas kadencji Silvio Baldiniego, który pełnił wówczas funkcję tymczasowego selekcjonera. Transfer do SSC Napoli byłby więc kolejnym ważnym etapem rozwoju utalentowanego zawodnika.

Constantino Favasuli do tej pory rozegrał 42 spotkania w barwach Catanzaro. Włoski pomocnik zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył aż dziewięć asyst.