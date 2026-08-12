Milan może stracić gwiazdę. Klub Cristiano Ronaldo liczy na transfer

Milan chce zatrzymać Mike'a Maignana, ale wokół Francuza pojawia się coraz więcej znaków zapytania. Bramkarzem poważnie zainteresował się Al Nassr Cristiano Ronaldo.

Power Sport Images Ltd / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Al Nassr rusza po Maignana

Milan wciąż traktuje Maignana jako ważną postać zespołu. Francuz przedłużył pod koniec stycznia kontrakt do 2031 roku i otrzymał opaskę kapitana. Jego pensja wraz z łatwymi do osiągnięcia bonusami wynosi około siedmiu milionów euro. Mimo to, pojawiły się informacje o jego niezadowoleniu z sytuacji w klubie.

Niepewność zwiększył termin powrotu bramkarza do Milanello. Maignan miał wznowić pracę 12 sierpnia, lecz jego powrót został przesunięty na 16 sierpnia. Wcześniej nie pojawił się również na pogrzebie Franco Baresiego. Francuz przebywał wtedy na wakacjach po mundialu, na którym jego reprezentacja odpadła w półfinale z Hiszpanią.

Ważnym elementem całej sytuacji są również zmiany w sztabie. Z Milanem pożegnali się Massimiliano Allegri oraz trener bramkarzy Claudio Filippi. Maignan miał bardzo dobre relacje z Filippim. Teraz drużynę prowadzi Ruben Amorim, który nadal liczy na francuskiego kapitana.

Sytuację Maignana obserwuje Al Nassr. Klub Cristiano Ronaldo poszukuje nowego podstawowego bramkarza w miejsce Bento i zwrócił uwagę właśnie na zawodnika Milanu. Rossoneri nie zamierzają podsycać spekulacji i chcą zatrzymać Francuza. Jednocześnie nie chcą mieć w drużynie niezadowolonego zawodnika.

Najbliższe dni mogą więc przynieść istotne informacje dotyczące przyszłości kapitana. Maignan ma ważny kontrakt, ale zainteresowanie z Arabii Saudyjskiej otwiera nowy scenariusz. Więcej powinno wyjaśnić się po jego powrocie do Mediolanu.