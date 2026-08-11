Manchester United rusza po napastnika. Jeden Sesko to za mało!

Manchester United myśli nad transferem jeszcze jednego napastnika. Wydaje się, że Benjamin Sesko to za mało, by walczyć o najwyższe cele - ujawnia "The Athletic".

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United chce jeszcze wzmocnić atak

Manchester United skupia się tego lata przede wszystkim na przebudowie środka pola. Sprowadził już dwóch zawodników – Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Na liście życzeń znajdują się między innymi takie nazwiska, jak Carlos Baleba, Adam Wharton, Alex Scott czy Manu Kone, ale z trzecim ruchem do tej formacji gigant się nie spieszy. Jednocześnie walczy o Lewisa Halla z Newcastle United, a do tego myśli o wzmocnieniu linii ataku. Michael Carrick uważa, że sam Benjamin Sesko może nie wystarczyć, by prezentować dobrą i równą formę przez cały sezon.

W kadrze Manchesteru United znajduje się też Joshua Zirkzee, ale jego dni są policzone. Jeszcze tego lata ma wylądować w Serie A – zabiega o niego przede wszystkim Juventus.

W przypadku tego odejścia opcji w ofensywie Carrickowi pozostanie niewiele. „The Athletic” ujawnia tym samym plan dotyczący pozyskania nowego napastnika, który oczywiście uzupełniłby się z Sesko. Jednocześnie klub nie ma zamiaru rozstawać się z byłym gwiazdorem Lipska.

🚨 Manchester United are keeping a close eye on opportunities in the STRIKER market. 🔴👀



United want another No.9 to share the goalscoring responsibility with Benjamin Šeško, who is yet to feature in pre-season as he continues his recovery from a shin problem.



(Source:… pic.twitter.com/tNI8ToTCYO — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 11, 2026

Kto może wylądować na Old Trafford? Swego czasu łączony z transferem do Manchesteru United był Ollie Watkins z Aston Villi.