Manchester United rusza po napastnika. Jeden Sesko to za mało!

22:07, 11. sierpnia 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  The Athletic

Manchester United myśli nad transferem jeszcze jednego napastnika. Wydaje się, że Benjamin Sesko to za mało, by walczyć o najwyższe cele - ujawnia "The Athletic".

Benjamin Sesko
Obserwuj nas w
News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Benjamin Sesko

Manchester United chce jeszcze wzmocnić atak

Manchester United skupia się tego lata przede wszystkim na przebudowie środka pola. Sprowadził już dwóch zawodników – Andreya Santosa z Chelsea oraz Youriego Tielemansa z Aston Villi. Na liście życzeń znajdują się między innymi takie nazwiska, jak Carlos Baleba, Adam Wharton, Alex Scott czy Manu Kone, ale z trzecim ruchem do tej formacji gigant się nie spieszy. Jednocześnie walczy o Lewisa Halla z Newcastle United, a do tego myśli o wzmocnieniu linii ataku. Michael Carrick uważa, że sam Benjamin Sesko może nie wystarczyć, by prezentować dobrą i równą formę przez cały sezon.

W kadrze Manchesteru United znajduje się też Joshua Zirkzee, ale jego dni są policzone. Jeszcze tego lata ma wylądować w Serie A – zabiega o niego przede wszystkim Juventus.

W przypadku tego odejścia opcji w ofensywie Carrickowi pozostanie niewiele. „The Athletic” ujawnia tym samym plan dotyczący pozyskania nowego napastnika, który oczywiście uzupełniłby się z Sesko. Jednocześnie klub nie ma zamiaru rozstawać się z byłym gwiazdorem Lipska.

Kto może wylądować na Old Trafford? Swego czasu łączony z transferem do Manchesteru United był Ollie Watkins z Aston Villi.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości