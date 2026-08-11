Skrzydłowy Widzewa wypożyczony do Betclic 1. ligi

23:09, 11. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Widzew Łódź

Widzew Łódź poinformował, że Kamil Cybulski najbliższy sezon spędzi na wypożyczeniu w Stali Mielec. W umowie nie ma jednak klauzuli wykupu.

Kamil Cybulski
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kamil Cybulski

Kamil Cybulski w Stali Mielec

Widzew Łódź raczej dobrze wszedł w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Piłkarze z Serca Łodzi po trzech kolejkach mają na koncie pięć punktów, co jest wynikiem zadowalającym fanów. Wszyscy mają więc nadzieję, że uda się utrzymać taką passę także w kolejnych tygodniach i że Łodzianie powalczą o grę w pucharach w kolejnej kampanii.

Z pewnością dobrze w zespole funkcjonują już niektóre letnie transfery, a to powoduje, że cały czas trzeba sprzątać kadrę z tych graczy, którzy nie mają większych szans na grę. Jednym z takich chłopaków jest Kamil Cybulski, który został właśnie wypożyczony do pierwszoligowej Stali Mielec. Młody skrzydłowy spędził w niej poprzedni sezon, a teraz znów wraca na Podkarpacie. Jak przekazano, umowa wypożyczenia może zostać skrócona zimą i nie zawiera opcji wykupu.

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Kamil Cybulski w barwach Stali Mielec rozegrał 15 spotkań, w których zdobył cztery gole oraz zanotował trzy asysty. W sumie dla pierwszego zespołu Widzewa Łódź ten 20-latek ma 40 występów i dwa gole oraz dwa ostatnie podania. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 400 tysięcy euro.

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