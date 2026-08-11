Juventus wytypował alternatywę dla Ziona Suzukiego, który wkrótce wzmocni Paris Saint-Germain. Celem Starej Damy jest teraz sprowadzenie Robina Rissera z RC Lens - przekazuje Ekrem Konur.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Robin Risser wzbudził zainteresowanie Juventusu

Juventus ma jasno określony priorytet transferowy. Jest nim Zion Suzuki z Parmy Calcio. Jednak transfer Japończyka jest już praktycznie przesądzony. 23-letni bramkarz wkrótce ma wzmocnić Paris Saint-Germain, dlatego Stara Dama musi skierować swoją uwagę na inne rozwiązania. Według doniesień Ekrema Konura, Jednym z nich jest Robin Risser, który na co dzień reprezentuje barwy RC Lens.

Francuz znajduje się obecnie na liście alternatyw Juventusu. Wspomniane źródło zaznacza, że klub z Turynu rozważa sprowadzenie Robina Rissera w przypadku fiaska rozmów w sprawie Ziona Suzukiego, co się najpewniej stanie. 20-letni golkiper ma kontrakt z RC Lens ważny do końca czerwca 2030 roku, a jego aktualna wartość rynkowa wynosi około 30 milionów euro.

Juventus ma również interesować się Anatolijem Trubinem. Transfer Ukraińca byłby jednak zdecydowanie bardziej skomplikowany pod względem finansowym. Robin Risser może być zatem ciekawszą opcją dla włoskiego klubu. Sytuacja reprezentanta Francji jest jednak monitorowana również przez Aston Villę.

Robin Risser dotychczas rozegrał 38 spotkań między słupkami RC Lens. Francuski bramkarz zdołał aż 12 meczów zakończyć bez straconego gola.