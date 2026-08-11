A jednak! Będą transfery do Cracovii, wiadomo na jakie pozycje

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Platek dofinansuje Cracovię

Cracovia bardzo słabo rozpoczęła nowy sezon. Dwa remisy w trzech pierwszych meczach to wynik poniżej oczekiwań, szczególnie, że grali oni chociażby ze Śląskiem Wrocław, a więc beniaminkiem ligi. Z pewnością nie było jeszcze tak źle, gdyby nie fakt, że do tej pory nie mają oni gola w lidze. Ofensywna niemoc zespołu Bartosza Grzelaka jest aż nadto widoczna, dlatego też będzie interwencja władz klubu, a nawet samego właściciela.

Według informacji, które przekazał serwis „Weszło”, doszło do rozmów prezesa Murata Colaka oraz Roberta Platka z trenerem i ustalono, że przeprowadzone będą jeszcze dwa transfery. Chodzi o nowego napastnika oraz zawodnika na lewe skrzydło. Dlatego też Amerykanin ma dofinansować klub.

To jednak z pewnością nie jest koniec problemów Pasów, gdyż sama osoba Platka wydaje się dość mało zainteresowana rozwojem klubu i jego coraz lepszymi wynikami. W ostatnim czasie dużo mówiło się o rezygnacji Colaka z funkcji prezesa właśnie w geście rezygnacji sytuacją w klubie i niespełnionymi obietnicami właściciela.

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