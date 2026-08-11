Jimmy Breeman / Alamy Na zdjęciu: Maurizio Sarri

Thomas Kristensen zostanie zawodnikiem Atalanty Bergamo

Atalanta Bergamo jest o krok od sfinalizowania kolejnego letniego transferu. Do zespołu La Dei wkrótce dołączy Thomas Kristensen, który przeniesie się do Lombardii z Udinese Calcio. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że finalizacja całej operacji powinna nastąpić w ciągu najbliższych 48 godzin.

Udinese Calcio na odejściu swojego defensora zarobi łącznie 25 milionów euro. Atalanta zapłaci 22 miliony euro podstawowej kwoty transferu, natomiast kolejne 3 miliony zostały zapisane w formie bonusów. Wszystko wskazuje więc na to, że oba kluby doszły już do porozumienia w sprawie warunków transakcji. Pozostaje czekać na oficjalny komunikat ze strony La Dei.

Thomas Kristensen będzie kolejnym wzmocnieniem defensywy Atalanty. Duńczyk ma za sobą doświadczenie na poziomie Serie A, a teraz otrzyma szansę na występy w zespole walczącym o znacznie wyższe cele. W Bergamo liczą, że 23-letni obrońca szybko odnajdzie się w drużynie i stanie się ważną postacią formacji defensywnej.

Dotychczas Thomas Kristensen rozegrał łącznie 81 spotkań w koszulce Udinese Calcio. Duński defensor zdołał czterokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.