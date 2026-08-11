Co dalej z Bartoszem Mrozkiem?! „Najbliższe tygodnie pokażą”

23:15, 11. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Kanał Sportowy

Bartosz Mrozek w tym sezonie nie zagrał jeszcze meczu w barwach Lecha Poznań, a to tylko podsyca spekulacje na temat jego przyszłości. Odpowiedział na nie w pewnej części rzecznik klubu w rozmowie z "Kanałem Sportowym".

Bartosz Mrozek
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Mrozek

Mrozek odejdzie z Lecha?!

Lech Poznań notuje dość przeciętny początek sezonu. Wszystko ze względu na odpadnięcie z rozgrywek eliminacji Ligi Mistrzów oraz słabe spotkanie 3. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Poza tym także w PKO Ekstraklasie gra nie jest jeszcze idealna, co powoduje wiele emocji.

Niemniej w ostatnim czasie kibice Kolejorza najwięcej pytań zadają sobie chyba o przyszłość Bartosza Mrozka. Bramkarz w tym sezonie nie gra, a to powoduje, że rosną transferowe spekulacje. Odpowiedział na nie w pewnej części rzecznik klubu w rozmowie z „Kanałem Sportowym”.

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– Ciężko odnieść się oficjalnie do doniesień medialnych odnośnie ofert, które otrzymaliśmy za tego zawodnika. Faktem jest, że na ten moment Bartek pozostaje naszym piłkarzem, że toczy rywalizację z Mateuszem Lisem. Mateuszem Lisem, który też w to niedzielne popołudnie tutaj przy bułgarskiej zanotował bardzo dobry występ, uchronił swoją drużynę przed stratą gola. To jaka będzie przyszłość Mrozka w Lechu pokażą najbliższe tygodnie – przekazał Adrian Gałuszka, rzecznik prasowy Lecha Poznań.

Bartosz Mrozek w minionym sezonie rozegrał w sumie 53 mecze, w których zanotował 15 czystych kont. Łącznie dla zespołu ze stolicy Wielkopolski ma ponad 120 występów. Wcześniej reprezentował m.in. barwy GKS-u Katowice oraz Stali Mielec. 26-latek powoływany do reprezentacji Polski wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 3 miliony euro.

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