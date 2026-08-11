Daniel Munoz tego lata był łączony z FC Barceloną. Kolumbijczyk jednak jest o krok od pozostania w Premier League. Defensor może zamienić Crystal Palace na Everton - donosi "TEAMtalk".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Daniel Munoz

Daniel Munoz wzmocni Everton?

Daniel Munoz może tego lata pozostać w Premier League, choć jeszcze niedawno był łączony z transferem do FC Barcelony. Kolumbijczyk znalazł się teraz na celowniku Evertonu, który poważnie rozważa sprowadzenie prawego obrońcy Crystal Palace. „TEAMtalk” przekazuje, że londyński klub jest gotowy wysłuchać ofert za swojego zawodnika.

Crystal Palace ma być otwarte na sprzedaż Daniela Munoza i oczekuje za niego około 25 milionów funtów. Everton może więc wkrótce przystąpić do konkretnych rozmów, jeśli zdecyduje się spełnić oczekiwania finansowe rywala z Premier League. Ta kwota jest jak najbardziej w zasięgu popularnych The Toffees.

W grze pozostaje również Nottingham Forest. Klub prowadzony przez Olivera Glasnera jest zainteresowany Kolumbijczykiem, a sam szkoleniowiec zna go bardzo dobrze ze wspólnej pracy w Crystal Palace. Daniel Munoz ma zatem kilka możliwości na kontynuowanie kariery w Anglii, a jego przyszłość może rozstrzygnąć się jeszcze tego lata.

Daniel Munoz do tej pory rozegrał 108 spotkań w koszulce Crystal Palace. Reprezentant Kolumbii zdołał zgromadzić na swoim koncie 11 trafień, a także zaliczył 16 asyst.