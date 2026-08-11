Ależ słowa trenera Juventusu o Miliku! Zaskakująca rola w klubie?!

19:53, 11. sierpnia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tuttosport

"Milik znów odnalazł cel i widać, że im więcej gra, tym lepiej mu idzie: to zawodnik, który może odegrać bardzo ważną rolę" - przyznał Luciano Spalletti po sparingowym spotkaniu, cytowany przez włoski serwis "Tuttosport".

Arkadiusz Milik
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

„Milik może odegrać bardzo ważną rolę”

Arkadiusz Milik wraca właśnie do gry po bardzo długim urazie i kilku mniejszych kontuzjach, które dręczą go właściwie nieprzerwanie od czerwca 2024 roku, gdy w towarzyskim starciu reprezentacji Polski zerwał więzadła w kolenie. Kolejne dwa lata okazały się dla niego najtrudniejszymi w karierze, gdyż właściwie w ogóle nie grał w piłkę.

Teraz jest już jednak lepiej i Polak trafił nawet do siatki w ostatnim meczu towarzyskim. To dobry prognostyk na przyszłość, ale wciąż nie jest pewne, co dalej z jego kontraktem. Wszystko jednak wskazuje na to, że Milik powalczy o miejsce w kadrze Juventusu, szczególnie, że chwali go trener Starej Damy.

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Milik znów odnalazł cel i widać, że im więcej gra, tym lepiej mu idzie: to zawodnik, który może odegrać bardzo ważną rolę – przyznał Luciano Spalletti po sparingowym spotkaniu, cytowany przez włoski serwis „Tuttosport”.

Arkadiusz Milik w poprzednim sezonie rozegrał w sumie dwa mecze, w których na murawie spędził łącznie 34 minuty. Naturalnie to związane z licznymi problemami zdrowotnymi Polaka. Na jego koncie w koszulce Starej Damy jest ponad 75 gier i 17 trafień. Serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 1,5 miliona euro.

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