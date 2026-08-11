Milan coraz bliżej pożegnania Gimeneza! Jest zielone światło

AC Milan jest bardzo bliski zakończenia współpracy z Santiago Gimenezem. Meksykanin jest celem FC Porto i dał już zielone światło na przeprowadzkę do Portugalii - donosi "Corriere dello Sport".

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Santiago Gimenez

Santiago Gimenez o krok od FC Porto

AC Milan jest coraz bliżej zakończenia współpracy z Santiago Gimenezem. Meksykański napastnik może tego lata opuścić San Siro, a jego usługami poważnie zainteresowało się FC Porto. „Corriere dello Sport” informuje, że rozmowy między Portugalczykami a zawodnikiem są już na zaawansowanym etapie. Co więcej, sam piłkarz miał dać zielone światło na przeprowadzkę do Portugalii i jest otwarty na rozpoczęcie nowego rozdziału swojej kariery.

Teraz kluczowe znaczenie będzie miało porozumienie pomiędzy klubami. AC Milan nie zamierza sprzedawać swojego napastnika za kwotę, która oznaczałaby dla niego stratę finansową. Rossoneri oczekują więc około 22-25 milionów euro za Santiago Gimeneza, a FC Porto musi znaleźć sposób, aby spełnić te wymagania. Włoski klub jest przy tym gotowy rozmawiać o formule transferu, ale chce odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy.

FC Porto preferuje wypożyczenie z opcją wykupu, podczas gdy AC Milan chciałby mieć gwarancję finansową związaną z odejściem zawodnika. Rossoneri zależy nie tylko na odzyskaniu zainwestowanych pieniędzy, ale również na tym, aby transakcja nie przyniosła klubowi straty. Formuła transferu może więc okazać się najważniejszym punktem dalszych negocjacji

Santiago Gimenez do tej pory rozegrał 37 spotkań w koszulce AC Milanu. Napastnik zdołał siedmiokrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył sześć asyst.