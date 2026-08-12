Haaland chce trafić do klubu, który ruszy po jego transfer w 2027 roku

Manchester City jest przekonany, że Real Madryt latem 2027 roku ruszy po Erlinga Haalanda. Sam gwiazdor ma brać to pod uwagę, o czym donosi serwis "El Nacional".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Real Madryt ruszy po Haalanda latem 2027 roku

Erling Haaland to bez dwóch zdań czołowa gwiazda światowego futbolu. Obecnie w Europie nie ma prawdopodobnie lepszego zawodnika, który z taką intensywnością i jakością potrafi strzelać bramki najmocniejszym. Potencjał Norwega pokazały ostatnie Mistrzostwa Świata 2026, na których błyszczał wraz z całą kadrą. Niemniej wszyscy zastanawiają się co dalej z jego karierą.

Od dłuższego czasu spekuluje się, że Haaland mógłby trafić do Realu Madryt. Według informacji, które przekazał serwis „El Nacional”, Manchester City zakłada, że w letnim okienku transferowym w 2027 roku Real Madryt ruszy po transfer Erlinga Haalanda. Wszystko za sprawą m.in. tego, że napastnik bardzo ceni i podziwia zespół Królewskich, do którego chciałby dołączyć jako jedynej ekipy poza Obywatelami.

Erling Haaland w poprzednim sezonie wystąpił w 52 spotkaniach, zdobywając w nich 38 bramek i dokładając do tego 9 asyst. Od momentu dołączenia do zespołu „Obywateli” Norweg rozegrał 198 meczów, w których strzelił aż 162 gole. Według serwisu „Transfermarkt” wartość rynkowa 26-letniego snajpera wynosi obecnie 220 milionów euro.

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