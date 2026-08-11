Newcastle United od dawna interesuje się Davide Frattesim. Tymczasem angielski klub otrzymał ofertę od Interu Mediolan, który proponuje pozyskanie Włocha - przekazuje "TEAMtalk".

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Newcastle United

Davide Frattesi wzmocni Newcastle United? Jest oferta

Newcastle United może tego lata zdecydować się na ruch w sprawie Davide Frattesiego. Inter Mediolan jest gotowy wysłuchać ofert za 26-letniego pomocnika i wycenia go na około 30 milionów euro. Jak informuje serwis „TEAMtalk” włoski klub jest otwarty na sprzedaż swojego zawodnika i zaoferował reprezentanta Włoch właśnie klubowi Premier League.

Sroki od dłuższego czasu interesują się Davide Frattesim i teraz otrzymały możliwość sprowadzenia go na St James’ Park. Reprezentant Włoch mógłby być ciekawym wzmocnieniem środka pola Newcastle United, choć angielski klub nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie transferu. W najbliższym czasie może jednak dojść do konkretniejszych rozmów z Interem Mediolan.

Newcastle pytało również Nerazzurrich o Aleksandara Stankovicia. W jego przypadku Inter Mediolan nie zamierza jednak prowadzić negocjacji, ponieważ chce zatrzymać serbskiego pomocnika w swojej kadrze. Inaczej wygląda sytuacja Davide Frattesiego, którego Nerazzurri są gotowi sprzedać za odpowiednią kwotę.

Davide Frattesi rozegrał dotychczas 122 spotkania w koszulce Interu Mediolan. Włoski pomocnik zdołał zgromadzić na swoim koncie 15 trafień, a także zaliczył 12 asyst.