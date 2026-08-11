Juventus i Fiorentina stoczą tego lata walkę o głośny transfer. Na celowniku włoskich klubów znalazł się Eljif Elmas. Piłkarz RB Lipska chce wrócić na boiska Serie A - przekazuje Ekrem Konur.

Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Eljif Elmas łączony z Juventusem i Fiorentiną

Juventus i Fiorentina od lat łączy jedna z najbardziej zaciekłych rywalizacji we włoskim futbolu. Spotkania obu drużyn regularnie dostarczają emocji, a relacje między klubami nie należą do najlepszych. Tym razem ich drogi mogą skrzyżować się również na rynku transferowym, gdzie obie strony będą zainteresowane tym samym zawodnikiem.

Jak się okazuje, Eljif Elmas może tego lata opuścić RB Lipsk, a jego preferowanym kierunkiem jest powrót do Serie A. Macedończyk otrzymał ostatnio oferty zarówno od Fiorentiny, jak i Juventusu. Ekrem Konur przekazuje, że 26-latek chciałby ponownie występować na włoskich boiskach.

Eljif Elmas trafił do RB Lipska w styczniu 2024 roku za około 24 miliony euro. Jego obecna umowa z niemieckim klubem obowiązuje do czerwca 2028 roku, dlatego zainteresowane zespoły muszą liczyć się z koniecznością przeprowadzenia konkretnych negocjacji. Juventus i Fiorentina mogą więc stoczyć bezpośrednią walkę o zawodnika, który doskonale zna realia Serie A.

Łącznie Eljif Elmas rozegrał na boiskach Serie A aż 189 spotkań. Reprezentant Macedonii Północnej zdołał zgromadzić na swoim koncie 19 trafień, a także zaliczył 13 asyst. Portal „Transfermarkt” wycenia pomocnika na 13 milionów euro.