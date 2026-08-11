AS Roma jest na dobrej drodze, aby sprowadzić kluczowego gracza FC Porto. Włoski klub osiągnął już porozumienie z Rodrigo Morą. Kontrakt Portugalczyka ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku - informuje Nicolo Schira.

Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Rodrigo Mora o krok od AS Romy

AS Roma jest coraz bliżej finalizacji transferu Rodrigo Mory z FC Porto. Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że włoski klub osiągnął już porozumienie z młodym Portugalczykiem w sprawie warunków indywidualnego kontraktu. Umowa ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku, co pokazuje, jak dużą przyszłość w stolicy Italii wiązane są z tym zawodnikiem.

Rodrigo Mora jest uznawany za jeden z największych talentów portugalskiego futbolu i odgrywa coraz ważniejszą rolę w zespole FC Porto. AS Roma dostrzegła w nim zawodnika, który może w przyszłości stać się kluczową postacią drużyny. Do pełnego porozumienia pozostaje jednak jeszcze kwestia transferu pomiędzy klubami. A to może chwilę potrwać.

Rozmowy w sprawie przeprowadzki Rodrigo Mory do AS Romy zmierzają w dobrym kierunku. Giallorossi chcą doprowadzić operację do końca, a długoletni kontrakt z Portugalczyk jest już uzgodniony. Teraz pozostaje czekać na dalsze kroki w negocjacjach z FC Porto. Czas pokaże, czy zawodnik finalnie wyląduje pod skrzydłami Gian Piero Gasperiniego.

Rodrigo Mora do tej pory rozegrał 79 spotkań w seniorskich barwach FC Porto. Portugalczyk strzelił aż 16 goli, a także zaliczył sześć asyst.