Barcelona objęła prowadzenie w 9. minucie, a zaledwie dziewięć minut później już miała na koncie dwa gole. Tym razem do siatki trafił Ferran Torres, któremu znakomicie odgrywał Dani Olmo. Real Madryt nie pojawił się na El Clasico.

Barcelona – Real: Duma Katalonii dominuje w El Clasico

Real Madryt przystępował do El Clasico potężnie osłabiony. W szeregach Królewskich brakowało łącznie aż ośmiu zawodników, a dodatkowo na rozgrzewce urazu doznał Dean Huijsen. Los Blancos nie byli gotowi na rywalizację z liderem La Liga – Barcelona otworzyła wynik hitu już w 9. minucie. Cudownym trafieniem popisał się Marcus Rashford.

Podopieczni Alvaro Arbeloi nie zdążyli odpowiednio zareagować na pierwszego gola, a po zaledwie dziewięciu kolejnych minutach tracili już dwie bramki. Gerard Martin zagrał na lewe skrzydło do Fermina Lopeza, który dorzucił w pole karne. Wbiegający w szesnastkę Dani Olmo kapitalnie odegrał do Ferrana Torresa, który uprzedził interweniującego Antonio Rudigera i wypalił w górny róg bramki.

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) May 10, 2026

Thibaut Courtois, podobnie jak przy próbie Rashforda, nie miał większych szans na udaną paradę. Belgijski golkiper wyciągnął się jak struna, jednak nie był w stanie zatrzymać mocnego uderzenia 26-letniego napastnika. Dla Torresa było to już 16. trafienie w tym sezonie La Liga.