Barcelona – Real: Duma Katalonii dominuje w El Clasico
Real Madryt przystępował do El Clasico potężnie osłabiony. W szeregach Królewskich brakowało łącznie aż ośmiu zawodników, a dodatkowo na rozgrzewce urazu doznał Dean Huijsen. Los Blancos nie byli gotowi na rywalizację z liderem La Liga – Barcelona otworzyła wynik hitu już w 9. minucie. Cudownym trafieniem popisał się Marcus Rashford.
Podopieczni Alvaro Arbeloi nie zdążyli odpowiednio zareagować na pierwszego gola, a po zaledwie dziewięciu kolejnych minutach tracili już dwie bramki. Gerard Martin zagrał na lewe skrzydło do Fermina Lopeza, który dorzucił w pole karne. Wbiegający w szesnastkę Dani Olmo kapitalnie odegrał do Ferrana Torresa, który uprzedził interweniującego Antonio Rudigera i wypalił w górny róg bramki.
Thibaut Courtois, podobnie jak przy próbie Rashforda, nie miał większych szans na udaną paradę. Belgijski golkiper wyciągnął się jak struna, jednak nie był w stanie zatrzymać mocnego uderzenia 26-letniego napastnika. Dla Torresa było to już 16. trafienie w tym sezonie La Liga.