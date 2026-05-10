FC Barcelona dąży do tego, aby pozyskać latem nowego napastnika. Duma Katalonii obserwuje wielu zawodników. Do tego grona dołączył również Eli Junior Kroupi z Bournemouth - informuje Ekrem Konur.

FC Barcelona w nadchodzącym letnim okienku transferowym ma zamiar pozyskać nowego napastnika. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Joao Pedro chce dołączyć do drużyny Hansiego Flicka. Duma Katalonii natomiast dodała kolejnego zawodnika na listę życzeń. Ekrem Konur poinformował, że w kręgu zainteresowań Blaugrany znalazł się również Eli Junior Kroupi z Bournemouth.

W zasadzie połowa topowych europejskich klubów interesuje się młodym snajperem. FC Barcelona zatem będzie musiała stoczyć niezwykle trudną walkę o pozyskanie Francuza. Warto zaznaczyć, że 19-latek jest tylko jedną z opcji. Priorytetem Dumy Katalonii jest pozyskania Juliana Alvareza. Transfer Argentyńczyka jednak nie jest prostym zadaniem, przez co Blaugrana poszukuje na rynku alternatyw.

Eli Junior Kroupi jest rewelacją tego sezonu Premier League. 19-latek dysponuje ogromnym potencjałem i trudno powiedzieć, gdzie jest jego sufit możliwości. Nieprzypadkowo francuski napastnik jest łączony z tak wielkimi klubami. Czas pokaże, w którym zespole będzie go oglądali w kolejnym sezonie.

W trwającej kampanii Eli Junior Kroupi rozegrał 33 spotkania w koszulce Bournemouth. Francuz nie ma na koncie żadnej asysty, ale udało mu się aż 12-krotnie wpisać na listę strzelców.