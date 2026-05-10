Barcelona – Real: El Clasico rozpoczyna się od cudownego gola
Barcelona przystępowała do hitowego pojedynku jako wyraźny faworyt. Jednak Real Madryt chciał zrobić wszystko, by uniemożliwić największemu rywalowi rozstrzygnięcie walki o tytuł w El Clasico. Robert Lewandowski rozpoczął zmagania na Camp Nou na ławce rezerwowych – tym razem ofensywę Blaugrany stworzyli Fermin Lopez, Ferran Torres i Marcus Rashford.
To właśnie reprezentant Anglii już w 9. minucie otworzył wynik spotkania. Zawodnik wypożyczony z Manchesteru United podszedł do rzutu wolnego podyktowanego po faulu na Ferranie. 28-latek postanowił oddać bezpośredni strzał z 17. metra i to była znakomita decyzja.
Rashford popisał się kapitalnym trafieniem ze stałego fragmentu gry. Futbolówka posłana z niesamowitą rotacją ominęła mur i wylądowała w samym okienku bramki Los Blancos. Thibaut Courtois nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Strzał Anglika był perfekcyjny.