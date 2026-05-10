Barcelona prowadzi w El Clasico! Cudowny strzał Rashforda z wolnego! [WIDEO]

21:24, 10. maja 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Barcelona już w 9. minucie objęła prowadzenie w El Clasico. Duma Katalonii zaskoczyła Real Madryt po stałym fragmencie gry. Cudownym trafieniem popisał się Marcus Rashford.

Barcelona - Real Madryt
Obserwuj nas w
Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Barcelona - Real Madryt

Barcelona – Real: El Clasico rozpoczyna się od cudownego gola

Barcelona przystępowała do hitowego pojedynku jako wyraźny faworyt. Jednak Real Madryt chciał zrobić wszystko, by uniemożliwić największemu rywalowi rozstrzygnięcie walki o tytuł w El Clasico. Robert Lewandowski rozpoczął zmagania na Camp Nou na ławce rezerwowych – tym razem ofensywę Blaugrany stworzyli Fermin Lopez, Ferran Torres i Marcus Rashford.

To właśnie reprezentant Anglii już w 9. minucie otworzył wynik spotkania. Zawodnik wypożyczony z Manchesteru United podszedł do rzutu wolnego podyktowanego po faulu na Ferranie. 28-latek postanowił oddać bezpośredni strzał z 17. metra i to była znakomita decyzja.

Rashford popisał się kapitalnym trafieniem ze stałego fragmentu gry. Futbolówka posłana z niesamowitą rotacją ominęła mur i wylądowała w samym okienku bramki Los Blancos. Thibaut Courtois nie miał najmniejszych szans na skuteczną interwencję. Strzał Anglika był perfekcyjny.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości