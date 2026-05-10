Widzew może pożegnać niewypał. Jest chętny ze Szwajcarii

21:47, 10. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Tribune de Geneva

Widzew Łódź już w letnim okienku transferowym może zakończyć współpracę z Andim Zeqirim. Pomocnik może wrócić do Szwajcarii, ponieważ znalazł się na celowniku Servette FC - informuje "Tribune de Geneva".

Piłkarze Widzewa Łódź oraz Jarosław Przybył
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź oraz Jarosław Przybył

Andi Zeqiri wzbudził zainteresowanie Servette FC

Widzew Łódź znajduje się w trudnej sytuacji. Drużyna spisuje się poniżej oczekiwań, a klub wydał mnóstwo pieniędzy na transfery, które w większości okazały się niewypałem. Takim graczem jest Andi Zeqiri. Jak się jednak okazuje, szwajcarski napastnik może wkrótce opuścić boiska PKO Ekstraklasy. Serwis „Tribune de Geneva” poinformował, że zawodnik znalazł się w kręgu zainteresowań Servette FC.

Dla Andiego Zeqiriego byłby to powrót do rodzimej ligi. Szwajcar opuścił swój kraj na stałe w 2020 roku. Napastnik grał w Anglii, Niemczech, Belgii i teraz w Polsce. To właśnie przygoda na boiskach PKO Ekstraklasy jest dla napastnika Widzewa Łódź najtrudniejsza w karierze. Z pewnością fani polskiego klubu nie będą płakali, jeśli 26-latek zmieni barwy klubowe.

Andi Zeqiri kosztował dwa miliony euro. Jak na polskie warunki, Widzew Łódź zapłacił olbrzymie pieniądze. Dobre występy szwajcarskiego napastnika można policzyć w zasadzie na placach jednej ręki. Nie tak sobie z pewnością wyobrażał 26-latek przygodę na boiskach PKO Ekstraklasy.

W obecnym sezonie Andi Zeqiri rozegrał 26 spotkań w koszulce Widzewa Łódź. Szwajcar strzelił trzy gole, a także zaliczył jedną asystę.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości