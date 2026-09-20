Gerrard mówi wprost o talencie Man Utd. „To może mu zaszkodzić”

15:14, 20. września 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  TNT Sports

Steven Gerrard ostrzegł JJ Gabriela przed pochopną decyzją w sprawie przyszłości. W rozmowie z TNT Sports były reprezentant Anglii zaapelował o spokój u zawodnika.

Steven Gerrard
Obserwuj nas w
fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard z ważnym apelem ws. JJ Gabriela

Steven Gerrard odniósł się do sytuacji 15-letniego JJ Gabriela, który miał poprosić Manchester United o zmianę klubu. Młody zawodnik wzbudza zainteresowanie również poza Anglią, ale zdaniem byłego kapitana Liverpoolu nie powinien podejmować decyzji pod wpływem presji. – Nie chodzi tylko o tę sytuację. Ogólnie rzecz biorąc, przeraża mnie, że w grze można teraz poganiać dzieciaki lub wymuszać na nich kierunki kariery – rzekł Anglik w rozmowie z TNT Sports.

Gerrard podkreślił, że Manchester United ma odpowiednie zaplecze, aby rozwijać młodych graczy i zadbać o ich właściwe wejście do seniorskiej piłki. – Mają historię i tradycję kształcenia fantastycznych zawodników. Nie chodzi jednak tylko o tę sytuację, ale o grę jako całość i o te talenty. Mają rodziców, agentów, czynniki zewnętrzne, które zbyt szybko ich do tego zmuszają i poganiają, a to może wpłynąć na karierę dziecka – przekonywał były reprezentant Anglii.

TRANSMISJE ZA DARMO: Mecz Sevilla - Barcelona i derby Madrytu obejrzysz w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Anglik zwrócił również uwagę, że potencjalny transfer wcale nie musi oznaczać natychmiastowego miejsca w pierwszym składzie. – Nie wiem, co powiedziano lub obiecano za kulisami. Patrząc jednak na to z zewnątrz, wydaje mi się, że ktoś na to naciska, wymusza i pogania. I nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób pomogło temu dzieciakowi – stwierdził Gerrard.

46-latek wskazał przy tym na Michaela Carricka i Steve’a Hollanda, którzy mogą odegrać ważną rolę w rozwoju JJ Gabriela. – W Manchesterze United będą pracować najlepsi ludzie, ale dla mnie najważniejsze jest to, że mamy angielskiego trenera Michaela Carricka i angielskiego asystenta menedżera Steve’a Hollanda, którzy będą chcieli go chronić, gdy nadejdzie odpowiedni czas i uznają, że jest gotowy – podkreślił Gerrard.

Ogólnie zdaniem byłego zawodnika Liverpoolu nie ma powodu do pośpiechu w sprawie transferu. Tak naprawdę właściwy moment powinien wyznaczyć rozwój zawodnika. Ostatnio pojawiły się spekulacje, że piłkarzem zainteresowane są takie ekipy jak FC Barcelona czy Real Madryt.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości