Gerrard mówi wprost o talencie Man Utd. „To może mu zaszkodzić”

Steven Gerrard ostrzegł JJ Gabriela przed pochopną decyzją w sprawie przyszłości. W rozmowie z TNT Sports były reprezentant Anglii zaapelował o spokój u zawodnika.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Steven Gerrard

Steven Gerrard z ważnym apelem ws. JJ Gabriela

Steven Gerrard odniósł się do sytuacji 15-letniego JJ Gabriela, który miał poprosić Manchester United o zmianę klubu. Młody zawodnik wzbudza zainteresowanie również poza Anglią, ale zdaniem byłego kapitana Liverpoolu nie powinien podejmować decyzji pod wpływem presji. – Nie chodzi tylko o tę sytuację. Ogólnie rzecz biorąc, przeraża mnie, że w grze można teraz poganiać dzieciaki lub wymuszać na nich kierunki kariery – rzekł Anglik w rozmowie z TNT Sports.

Gerrard podkreślił, że Manchester United ma odpowiednie zaplecze, aby rozwijać młodych graczy i zadbać o ich właściwe wejście do seniorskiej piłki. – Mają historię i tradycję kształcenia fantastycznych zawodników. Nie chodzi jednak tylko o tę sytuację, ale o grę jako całość i o te talenty. Mają rodziców, agentów, czynniki zewnętrzne, które zbyt szybko ich do tego zmuszają i poganiają, a to może wpłynąć na karierę dziecka – przekonywał były reprezentant Anglii.

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Anglik zwrócił również uwagę, że potencjalny transfer wcale nie musi oznaczać natychmiastowego miejsca w pierwszym składzie. – Nie wiem, co powiedziano lub obiecano za kulisami. Patrząc jednak na to z zewnątrz, wydaje mi się, że ktoś na to naciska, wymusza i pogania. I nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób pomogło temu dzieciakowi – stwierdził Gerrard.

46-latek wskazał przy tym na Michaela Carricka i Steve’a Hollanda, którzy mogą odegrać ważną rolę w rozwoju JJ Gabriela. – W Manchesterze United będą pracować najlepsi ludzie, ale dla mnie najważniejsze jest to, że mamy angielskiego trenera Michaela Carricka i angielskiego asystenta menedżera Steve’a Hollanda, którzy będą chcieli go chronić, gdy nadejdzie odpowiedni czas i uznają, że jest gotowy – podkreślił Gerrard.

Ogólnie zdaniem byłego zawodnika Liverpoolu nie ma powodu do pośpiechu w sprawie transferu. Tak naprawdę właściwy moment powinien wyznaczyć rozwój zawodnika. Ostatnio pojawiły się spekulacje, że piłkarzem zainteresowane są takie ekipy jak FC Barcelona czy Real Madryt.